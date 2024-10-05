الامارات | شرطة دبي تحجز 176 مركبة وتحرّر 251 «مخالفة خطرة» خلال 3 أشهر

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حجزت القيادة العامة لشرطة دبي 176 مركبة، ارتكب سائقوها أعمال فوضى واستعراضات، وأثاروا الضجيج، وأزعجوا قاطني مناطق سكنية، من بينها ند الشبا وشارع الميدان، معرّضين حياتهم وسلامة مستخدمي الطريق للخطر.

وقال مدير الإدارة العامة للمرور، اللواء سيف مهير المزروعي، إن شرطة دبي أطلقت حملة مرورية لضبط السائقين المتهورين والمستهترين على مدار ثلاثة أشهر، بدأت في يوليو واستمرت حتى سبتمبر من العام الجاري، وأسفرت عن حجز 176 مركبة، وتحرير 251 «مخالفة خطرة» لسائقين لم يلتزموا القانون.

وأضاف أن رجال الشرطة رصدوا في مناطق سكنية عدة وطرق عامة سائقين متهورين يتعمدون إثارة الفوضى، والاستعراض، من بينهم أشخاص مهووسون بالتصوير، لجذب المتابعين على شبكات التواصل الاجتماعي، وزيادة نسبة المشاهدات، لافتاً إلى أن «هذا السلوك يمثل انتهاكاً لقواعد السير والمرور، واستهانة بأرواح مستخدمي الطريق، كما أن نشر هذه السلوكات يشجع آخرين على ارتكاب مثل هذه المخالفات الخطرة».

وأضاف المزروعي أن «غالبية المخالفات التي رصدها رجال الضبط المروري تمثلت في قيادة مركبة بطريقة تعرض حياة السائق أو حياة الآخرين وسلامتهم وأمنهم للخطر، والخروج من نوافذ وسقف المركبة أثناء سيرها، أو الجلوس فوق أسطحها، والقيادة بطيش وتهور»، مشيراً إلى أنه «وفق أحكام المرسوم 30 لسنة 2023، بشأن حجز المركبات يتم تطبيق غرامة فك حجز المركبة، التي تصل قيمتها إلى 50 ألف درهم، وتصل في بعض الحالات إلى مصادرة السيارة».

وتابع أن «نتائج تحليل المخالفات أظهرت أن أغلبية المخالفين من خارج الدولة، وتباينت جنسياتهم بين الآتي: آسيويين بواقع 80 مخالفة، وأوروبيين 29 مخالفة، و40 مخالفة من مواطني الدولة، وسبع مخالفات لأشخاص من دول إفريقية، و95 مخالفة لسائقين من جنسيات أخرى.

وأكد المزروعي أن شرطة دبي لن تتهاون مع مرتكبي المخالفات الخطرة، حفاظاً على حياتهم وسلامة مستخدمي الطريق، محذراً سائقي المركبات من القيادة بطيش وتهور على الطرق، تفادياً لعواقب ذلك، إذ تسفر هذه المخالفات عادة عن حوادث بليغة، ربما تؤدي إلى وفاة مرتكبيها، أو أشخاص أبرياء تصادف وجودهم في المكان، فضلاً عن تعرض كثيرين لإصابات خطرة، كما أنها تضع مرتكبيها تحت طائلة قانوني المرور والعقوبات.

وناشد أفراد المجتمع الإبلاغ عند رصد أي سلوكيات أو مظاهر سلبية عن طريق خدمة «عين الشرطة» المتوافرة بتطبيق شرطة دبي على الهواتف الذكية، أو الاتصال بخدمة كلنا شرطة على الرقم 901.