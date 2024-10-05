الامارات | رئيس الدولة والرئيس المصري يشهدان إعلان مخطط «رأس الحكمة» التنموي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ورئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة عبدالفتاح السيسي، أمس في محافظة مطروح، إعلان مخطط مشروع تطوير مدينة رأس الحكمة وتنميتها على الساحل الشمالي الغربي في مصر، باستثمارات مباشرة قدرها 35 مليار دولار.

وشاهد صاحب السمو رئيس الدولة والرئيس المصري عرضاً مرئياً حول المشروع وأهدافه وفكرته العامة، وما ينطوي عليه من أهمية اقتصادية واستثمارية وعقارية وسياحية كبيرة، خصوصاً في ظل موقعه الاستراتيجي على البحر المتوسط، واستمعا من المسؤولين المعنيين لشرح بشأن أهم ما تتميز به المنطقة والخدمات المتكاملة، والفرص التي سيوفرها المشروع لازدهارها.

وشكر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، فرق العمل التي عملت على المشروع من الجانبين الإماراتي والمصري خلال الفترة الماضية، مثمناً المخطط الخاص به وأهدافه الطموحة.

وأكد سموه أهمية المشروع في تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين دولة الإمارات وجمهورية مصر العربية، مشيراً إلى أنه يمثل نموذجاً للشراكة التنموية البناءة بين البلدين، متمنياً للقائمين عليه التوفيق والنجاح في تحقيق الأهداف المرجوة منه خلال السنوات المقبلة، بما يعود بالخير والنماء على الشعبين الشقيقين.

يُذكر أن فبراير الماضي شهد توقيع الصفقة الاستثمارية الخاصة بمشروع مدينة رأس الحكمة.

وتتضمن الخطة الرئيسة للمشروع منطقة سكنية تمتد على مساحة 80 مليون متر مربع تستوعب نحو 190 ألف فيلا وشقة تستوعب ما يصل إلى مليوني نسمة، إضافة إلى تخصيص 12 مليون متر مربع لتجارة التجزئة والترفيه والاستجمام، مع تخصيص 25% من المساحة الإجمالية للمساحات المفتوحة، ما يجعلها المدينة الأكثر خضرة على البحر الأبيض المتوسط، وتلتزم بأعلى معايير التنمية الحضرية. كما ستضم مدينة رأس الحكمة منطقة استثمارية ومنطقة حرة خاصة وخمسة مراسٍ.

حضر المراسم سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة، والأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني علي بن حماد الشامسي، ووزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، ووزير الاستثمار محمد حسن السويدي، ووزير الدولة لشؤون الدفاع محمد مبارك المزروعي، ووزير دولة جبر السويدي، ورئيس مكتب رئيس الدولة للشؤون الاستراتيجية الدكتور أحمد مبارك علي المزروعي، ومستشار رئيس الدولة لشؤون الأبحاث الاستراتيجية والتكنولوجيا المتقدمة فيصل البناي، ورئيس دائرة المالية في أبوظبي عضو المجلس التنفيذي جاسم محمد بوعتابة الزعابي، وسفيرة الدولة لدى مصر مريم الكعبي، وعدد من كبار المسؤولين من البلدين.