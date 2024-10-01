%95 من المفقودات في «أجرة أبوظبي» أُعيدت لأصحابها

ابوظبي - سيف اليزيد - هالة الخياط (أبوظبي)

سجل مركز النقل المتكامل، «أبوظبي للتنقل»، خلال النصف الأول من العام الحالي 9800 بلاغ تم تسجيلها في النظام الإلكتروني لإدارة المعثورات والمفقودات لمستخدمي مركبات أجرة أبوظبي، وبلغت نسبة البلاغات التي تم إغلاقها 95% من البلاغات المقيدة.

وأكد «أبوظبي للتنقل» ضرورة التأكد قبل مغادرة المركبة من أخذ المتعلقات الشخصية كافة، وفي حال نسيان أي منها يدعو المركز إلى الإبلاغ عن المفقودات عبر أجرة أبوظبي بأربع خطوات، تتمثل في الضغط على خانة الدعم، ومن ثم اختيار خانة المفقودات والمعثورات والضغط على إشارة «+»، ثم تعبئة البيانات المطلوبة والتي توضح الغرض المفقود وموقع الانطلاق، وموقع الوصول وإضافة المعلومات الخاصة بالمركبة؛ من رقمها، ورقم تصريح السائق، وتحميل المرفقات المطلوبة.

ودعا المركز مستخدمي أجرة أبوظبي إلى أخذ إيصال الدفع من السائق، والذي يتضمن بيانات الرحلة ووقتها ورقم المركبة واسم السائق، بما يسهل التعامل مع شكاوى المفقودات إن وجدت.

ويضم أسطول مركبات الأجرة في أبوظبي 6390 مركبة أجرة عامة في إمارة أبوظبي، منها 222 مركبة أجرة للمطار، و21 مركبة أجرة مخصصة لأصحاب الهمم، ومزودة بالرافعات المناسبة لخدمة المقعدين وأصحاب الهمم، و107 مركبات أجرة عائلية.

وأكد المركز أن ما يميز خدمة النقل عبر سيارات الأجرة أن عنصر الأمان والسلامة عالٍ، حيث إن هناك تطوراً كبيراً في الرقابة والإشراف عليها.

ترتكز استراتيجية النقل المستدام التي ينتهجها «أبوظبي للتنقل» على محاور أساسية عدة، منها استخدام مصادر الطاقة النظيفة في قطاع النقل العام كبدائل للوقود التقليدي في سبيل حماية البيئة، وإرساء مشروعات التنقل المشترك الذكي والبنية التحتية والتشريعية الداعمة لذلك، فضلاً عن توفير منظومة نقل حديثة وآمنة وذكية ومستدامة تعود بالفائدة على المجتمع، ولا تضر بالصحة العامة، هذا إلى جانب دعم أهداف دائرة البلديات والنقل الخاصة بالتخطيط الحضري والنقل المستدام في المدن، بما يعزز التنمية الاقتصادية المستدامة في إمارة أبوظبي.