الامارات | "التأهيل التخصصي" في أبوظبي يعالج مصابي الشلل بتقنيات حديثة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - احتفل مستشفى التأهيل التخصصي (SRH) في أبوظبي بمرور خمس سنوات على انطلاقته، في مناسبة تعكس التزامه الثابت بتقديم رعاية صحية عالية الجودة. لم يكن هذا الحدث مجرد احتفال فحسب، بل شكل تجسيدًا للرؤية الطموحة التي يسعى المستشفى لتحقيقها في مجال التأهيل والرعاية الصحية، مع التركيز على الابتكار والتميز في الخدمات المقدمة.

شهد الاحتفال حضور عدد كبير من الأطباء المختصين، والقادة الإداريين، وممثلي وسائل الإعلام المحلية، مما يعكس الدور المحوري الذي يلعبه المستشفى في تعزيز معايير الرعاية الصحية في دولة الإمارات. وقد أُتيحت الفرصة للحضور للتواصل وتبادل الخبرات والتجارب في مجال الرعاية الصحية.

وقال الدكتور مشعل القاسمي، الرئيس التنفيذي للمستشفى، في كلمته خلال الاحتفال: "بينما نحتفل بخمس سنوات من التميز، نؤكد التزامنا الراسخ بدعم رؤية أبوظبي 2030. إن استراتيجيتنا تعتمد على استثمارات مستمرة في الأبحاث والتكنولوجيا المتطورة، إلى جانب تعزيز الشراكات القوية مع المؤسسات الصحية الرائدة محليًا ودوليًا. من خلال مواكبة الابتكار في الرعاية الصحية، نحن في موقع فريد لتلبية احتياجات مجتمعنا المتطورة، مقدِّمين خدمات طبية شاملة وعالمية المستوى تعزز من رعاية المرضى ونتائجهم".

إنجازات ملحوظة خلال خمس سنوات

على مدار السنوات الخمس الماضية، حقق مستشفى التأهيل التخصصي العديد من الإنجازات التي تعكس التزامه بتقديم خدمات رعاية صحية مبتكرة. حيث نجح المستشفى في تنفيذ برامج تأهيل متخصصة تلبي احتياجات مختلف الفئات العمرية، من الأطفال إلى كبار السن. كما تم إدخال تقنيات حديثة تعزز من فعالية العلاجات المقدمة.

وخلال الحفل شكر الرئيس التنفيذي الحضور على المساهمات البارزة وخاصة فرق العمل الطبية والإدارية في المستشفى. حيث كان لتفانيهم الثابت دوراً أساسيًا في تقديم خدمات استثنائية، مما ساهم في نجاح المستشفى خلال السنوات الخمس الماضية. وعبر العديد من الحضور عن فخرهم بالانتماء إلى هذا الصرح الطبي الذي يضع رفاهية المرضى في مقدمة أولوياته.

رؤية مستقبلية

وأضاف الدكتور مشعل: "يظل مستشفى التأهيل التخصصي ملتزمًا بتحسين خدماته واحتضان الابتكارات الطبية من خلال شراكات استراتيجية مع المؤسسات المحلية والدولية. نحن نسعى إلى تعزيز مكانتنا كقادة في الرعاية الصحية الشاملة والمتكاملة، مستفيدين من أحدث التطورات التكنولوجية".

منذ تأسيسها، كانت مستشفى التأهيل التخصصي ملتزمة بتحسين جودة الرعاية الصحية من خلال الابتكار والتكنولوجيا. من خلال دمج أفضل الممارسات العالمية في التأهيل، عززت المستشفى مكانها الاستراتيجية في تقديم خدمات الرعاية الصحية الاستثنائية.

إحدى المؤشرات الرئيسية على هذا النمو هي زيادة الطلب على الخدمات، مما يعكس الثقة والاعتماد الذي يضعه المرضى في المؤسسة. استجابةً لهذه الحاجة المتزايدة، تعلن المستشفى عن توسيع خدماتها للمرضى الداخليين والخارجيين، مما يضمن استمرارها في تلبية احتياجات الرعاية الصحية المتنوعة للمجتمع بشكل فعال.

منذ تأسيسه، يكرس مستشفى التأهيل التخصصي جهوده لتعزيز جودة الرعاية الصحية من خلال الابتكار والتكنولوجيا. من خلال دمج أفضل الممارسات العالمية في مجال التأهيل، تمكن المستشفى من إثبات نفسه كقائد في تقديم خدمات رعاية صحية استثنائية. هذا النجاح يتماشى بشكل وثيق مع خطة أبوظبي الاستراتيجية للرعاية الصحية، التي تهدف إلى تقليل الفجوات في القدرات، وتحسين جودة الخدمات، وتعزيز سلامة المرضى، واستقطاب وتدريب المهنيين المهرة، وتقوية جاهزية الطوارئ.

دعم السياحة الطبية

بالإضافة إلى ذلك، أطلق المستشفى برامج متخصصة مصممة لدعم السياحة الطبية، مما يجذب المرضى من جميع أنحاء العالم للاستفادة من خدماته المتقدمة. تلعب هذه المبادرات دورًا حيويًا في استراتيجية الرعاية الصحية في أبوظبي، مما يساهم في الاقتصاد المحلي ويوفر رعاية عالمية المستوى للزوار الدوليين.

في ختام الاحتفال، أعرب الدكتور مشعل عن أمله في أن يستمر مستشفى التأهيل التخصصي في تحقيق المزيد من النجاحات والإنجازات في المستقبل، بما يسهم في تطوير الرعاية الصحية في الإمارات ويعزز من مكانتها كوجهة رائدة في مجال الطب والرعاية الصحية.