الامارات | كليثم المزروعي: المعلم المبدع يصنع شخصية الطالب

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكدت نائب المدير الأكاديمي في روضة الابتكار بدبا الفجيرة، كليثم حميد سيف المزروعي، أن التعليم المبكر عالي الجودة له فوائد عظيمة وطويلة الأمد، حيث «تُعد السنوات الأولى للطفل الأكثر أهمية لبلورة شخصيته»، مشيرة إلى أن «هذه المرحلة تحتاج إلى معلم مبدع يتبع أسلوب التشويق وإثارة فضول الأطفال، ويسعى دائماً لتحفيز حماسهم وتعزيز العلاقة الإيجابية معهم».

وأكدت المعلمة المبدعة، كليثم المزروعي، أن المعلم المبدع هو أساس تطور المنظومة التعليمية، كونه القدوة والموجه الأول لمسيرة الطلبة، والمسؤول عن توصيل الخبرات لطلابه.

وقالت إن على المعلم، خصوصاً في مرحلة رياض الأطفال، أن يكون شغوفاً بالتعلم وتطوير أساليبه، وقادراً على التفكير بطرق مبتكرة، واختيار أساليب تعليمية ملهمة، إضافة إلى القدرة على تقدير نقاط ضعفه والعمل على تطويرها.

وذكرت المزروعي، الحاصلة على ماجستير التربية في تربية الموهوبين والفائقين من جامعة حمدان بن محمد الذكية، وتمتلك خبرة تربوية تزيد على 18 عاماً، أن «معلم رياض الأطفال مسؤول عن مساعدة الطفل على تنظيم وتصريف طاقته وتوجيهها».

وحصلت المزروعي على عشرات الجوائز التربوية، منها جائزة خليفة التربوية في مجال التعليم العام (فئة المعلم المبدع)، وجائزة «عون» للخدمة المجتمعية على مستوى المنطقة، وجائزة «سكان القمم» لمشروع «براعم قارئة»، ولقب «المعلمة المتألقة» من منطقة الفجيرة التعليمية، ولقب «التربوي المتميز».