الامارات | طقس الإمارات غداً.. صحو بوجه عام

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا بوجه عام وغائم اجزئياً أحياناً، وتظهر السحب شرقاً قد تكون ركامية بعد الظهر، مع انخفاض في درجات الحرارة خاصة شمالاً، ورطبا ليلاً وصباح الأحد مع احتمال تشكل الضباب أوالضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً تكون مثيرة للغبار نهاراً.

الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية وشمالية غربية / 10 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س.

الخليج العربي: خفيف الموج.

وسيحدث المد الأول عند الساعة 21:03 والجزر الأول عند الساعة 05:25 .

بحر عمان: خفيف الموج. فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 18:07والمد الثاني عند الساعة 08:02 والجزر الأول عند الساعة 13:12والجزر الثاني عند الساعة 00:53.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى.

أبوظبي 43 30 80 30

دبي 42 32 85 30

الشارقة 42 27 80 20

عجمان 43 28 85 25

أم القيوين 43 27 80 30

رأس الخيمة 42 24 85 25

الفجيرة 35 29 90 30

العـين 43 29 60 10

ليوا 45 26 80 25

الرويس 39 28 85 30

السلع 40 28 80 25

دلـمـا 39 30 75 30

طنب الكبرى / الصغرى 37 29 80 40

أبو موسى 37 29 80 40