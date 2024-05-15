الامارات | طقس الإمارات غداً.. صحو إلى غائم جزئياً

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توقع "المركز الوطني للأرصاد" أن يكون الطقس غدا " الخميس" صحوا إلى غائم جزئيا وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحاً قد تكون ركامية شرقاً بعد الظهر، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار والأتربة جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 10 إلى 20 كم/س تصل إلى 35 كم/س.

وذكر المركز - في بيان له - أن الخليج العربي سيكون خفيفا إلى متوسط الموج أحياناً، فيما يحدث المد الأول عند الساعة 00:00 والثاني عند الساعة 04:22 والجزر الأول عند الساعة 13:34 والثاني عند الساعة 00:00، لافتا إلى أن بحر عمان سيكون خفيف الموج ويحدث المد الأول عند الساعة 17:16 والثاني عند الساعة 05:29 والجزر الأول عند الساعة 09:40 والثاني عند الساعة 23:47 .

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبو ظبي 42 30 50 15

دبي 41 31 55 15

الشارقة 41 27 60 20

عجمان 38 30 70 25

أم القيوين 40 26 75 25

رأس الخيمة 42 26 70 30

الفجيرة 36 28 80 30

العـين 42 30 55 15

ليوا 43 28 65 10

الرويس 43 31 75 20

السلع 44 30 70 15

دلـمـا 38 30 75 25

طنب الكبرى 37 28 80 35

طنب الصغرى 37 28 80 35

أبو موسى 37 28 80 35