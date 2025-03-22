استمتع بالبلطي بسعر 75 جنيها: أحدث أسعار السمك والجمبري اليوم السبت 22 مارس 2025!

الرياض - أميرة القحطاني - تعتبر أسعار السمك والجمبري من الموضوعات الهامة في الأسواق المحلية، حيث تساهم بشكل ملحوظ في تحديد ميزانية الأسر المصرية،يتراوح تأثير أسعار هذه المواد الغذائية بين العوامل الاقتصادية المتعددة مثل العرض والطلب، وارتفاع تكاليف الإنتاج، مما يستدعي متابعة مستمرة للتغيرات اليومية في الأسعار،في هذا السياق، سنعرض أسعار السمك والجمبري خلال تعاملات اليوم السبت 22 مارس 2025، المصادف لـ 22 رمضان، ونناقش تباين الأسعار وأنواع السمك المتاحة في سوق العبور لتجارة الجملة.

أسعار السمك والجمبري

توفر “الأسبوع” لمتابعيها بيانات مفصلة حول أسعار السمك والجمبري، ضمن خدماتها المستمرة لتزويد زوارها بمعلومات دقيقة ومحدثة في مختلف المجالات،يتجه العديد من المستهلكين للتعرف على الأسعار اليومية، لاختيار الأنواع المناسبة التي تناسب احتياجاتهم وميزانياتهم.

سعر السمك البلطي اليوم

– بلغ سعر السمك البلطي الكبير اليوم ما يتراوح بين 75 و79 جنيهًا للكيلو، مما يعكس الطلب المستمر على هذا النوع من السمك الذي يعتبر من الأنواع الأكثر شعبية في الأسواق المصرية.

– ارتفع سعر السمك البلطي المتوسط، ليسجل ما بين 68 و74 جنيهًا للكيلو، وهو ما يشير إلى تغيرات في توافر هذا النوع من الأسماك.

– بينما استقر سعر السمك البلطي الأسواني، ليتراوح من 30 إلى 70 جنيهًا للكيلو، مما يعكس استقرار الانتاج في المناطق التي يتم فيها صيده.

– وصل سعر السمك الفيليه البلطي المجمد إلى ما بين 50 و250 جنيهًا للكيلو، مما يدل على اختلاف الأسعار بحسب العلامة التجارية والجودة.

أسعار السمك اليوم السبت 22 مارس 2025

– سجّل سعر “السُّبيط – كاليماري” اليوم ما يتراوح بين 200 و340 جنيهًا، وهو ما يعتبر مرتفعًا مقارنة ببعض الأنواع الأخرى.

– سعر كيلو مكرونة سويسي اليوم يتراوح ما بين 85 و140 جنيهًا، مما يوضح عددًا من الخيارات المتاحة.

– سعر الكابوريا اليوم يتراوح بين 40 و150 جنيهًا، مما يجعله خيارًا جيدًا لعشاق المأكولات البحرية.

– بينما سجل سعر سمك “القاروص – لوت” ما بين 150 و350 جنيهًا، مما يعكس تباين الجودة والحجم.

– بلغ سعر سمك الوقار اليوم من 150 إلى 350 جنيهًا، في الوقت الذي تراوح سعر كيلو الدنيس بين 90 و260 جنيهًا، ليفسح المجال لخيارات متنوعة.

– أما سعر كيلو البوري، فقد بلغ ما بين 160 و190 جنيهًا، حيث يتوقع أن تزيد شعبيته مع الوقت.

– بينما سجل السمك البوري الأصغر حجمًا سعرًا بين 90 و110 جنيهات، مما يعكس تنوع المنتجات في السوق.

أسعار الجمبري اليوم السبت 22 مارس 2025

– ارتفع سعر الجمبري الجامبو، ليتراوح بين 560 و700 جنيه للكيلو، وهو ما يدل على الطلب.

– سعر الجمبري كبير الحجم يتراوح ما بين 510 و550 جنيهًا للكيلو، مما يعكس الجودة العالية لهذا النوع.

– بالنسبة للجمبري متوسط الحجم، فإن سعره يتراوح بين 360 و500 جنيه للكيلو، مما يجعله خيارًا شعبيًا.

– تراوح سعر الجمبري صغير الحجم بين 150 و350 جنيهًا للكيلو، مما يوفر خيارات متعددة للمستهلكين.

– أما بالنسبة للجمبري المجمد، فقد استقر سعره ما بين 175 و475 جنيهًا للكيلو.

ختامًا، تعد أسعار السمك والجمبري من المؤشرات الهامة لتقييم الحالة العامة في الأسواق الغذائية،من الملاحظ أن الأسعار تختلف باختلاف الأنواع والأحجام، مما يتيح للمستهلكين خيارات متعددة تناسب احتياجاتهم،يبقى على الجميع مراقبة هذه الأسعار بشكل دوري نظرًا للتغيرات المستمرة التي تتأثر بالعوامل الاقتصادية والبيئية،تعتبر متابعة الأسواق عاملاً مهمًا للحفاظ على ميزانية الأسرة وضمان الحصول على أفضل المنتجات الغذائية.