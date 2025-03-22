عايشة الدور الحلقة 7: دنيا سمير تواجه أزمات غير متوقعة بسبب زيارة سالي!

الرياض - أميرة القحطاني - تستمر الأحداث المتسارعة في مسلسل “عايشة الدور”، حيث تتناول الحلقة السابعة من العمل دراما إنسانية معقدة تُلقي الضوء على العلاقات الأسرية وما يتخللها من تحديات،مسلسل “عايشة الدور” من تأليف أحمد الجندي وإخراجه، ويُجسد معاناة شخصية “عايشة” التي تؤدي دورها الفنانة دنيا سمير غانم كأم تواجه صعوبات بعد طلاقها،تتفاعل الأحداث في الحلقة السابعة بطريقة تؤكد على أهمية الروابط العائلية في مواجهة الأزمات.

الحلقة السابعة من مسلسل عايشة الدور

في تطور مثير، قامت سالي بزيارة عايشة، مما سبب لها العديد من التوترات، حيث طلبت دنيا من أبنائها الذهاب إلى جدهم لإبعادهم عن المنزل وخلق مساحة من الخصوصية،خلال هذه الزيارة، استغلت سالي الفرصة للتجسس على عايشة، حيث قامت بتصوير بعض الكتب في غرفة عايشة، مما يُظهر عدم الثقة المتزايدة بين الشخصيات.

الاكتشاف الصادم

في سياق الأحداث، اكتشفت عايشة أدوات تدخين في غرفة ابنتها، مما أدخلها في حالة من الصدمة والقلق حيال سلوك ابنتها،هذا الاكتشاف يعكس الصراعات الداخلية التي تواجهها الأمهات عندما يكتشفن سلوكيات غير مرغوبة من أبنائهن، ويستحضر الأسئلة حول كيفية التصرف حيال ذلك.

تطورات درامية أخرى

من جهة أخرى، كشفت داليا لرجل تعرفت عليه معلومات عن عايشة، حيث تطرقت إلى حياة عايشة الجامعية وتظاهرها بأنها فتاة صغيرة، مما يعكس جوانب أخرى من شخصيتها المعقدة،بينما زار دكتور حازم فاطيما في محل الهدايا الخاص بها، مما يعكس تطور العلاقات الاجتماعية في سياق الأحداث الأسرية المتشابكة.

الكشف عن الخداع

في ختام الحلقة، اكتشفت عايشة أن داليا كانت ضحية لخداع من الرجل الذي كانت تتحدث معه، حيث تبين أنه نفس الشخص الذي يعمل معها،هذا التطور يعكس التشابكات الاجتماعية والنفسية التي يواجهها الأفراد في علاقاتهم، وكيف يمكن أن تؤثر تلك التشابكات على حياتهم الشخصية.

موعد عرض مسلسل عايشة الدور

تُعرض حلقة 7 من مسلسل “عايشة الدور” بطولة دنيا سمير غانم عبر قنوات ON في مواعيد مخصصة، حيث يأتي العرض الأول في تمام الساعة 605 مساءً بعد الإفطار، والإعادة الأولى في الساعة 245 صباحًا، مع إعادة ثانية في الساعة 130،يُظهر هذا التوقيت اهتمامًا كبيرًا من الجمهور لمتابعة حلقات المسلسل.

القصة الأساسية للمسلسل

يُركز مسلسل “عايشة الدور” على حياة امرأة مطلقة تعاني من مشاعر الألم النفسي الناتج عن انفصالها،تُجسد دنيا سمير غانم شخصية عايشة، الأم لفتاة مراهقة وطفل،يتناول المسلسل تأثير الطلاق على الصحة النفسية للأم والعائلة ككل، ويستعرض موضوعات كاضطراب ما بعد الصدمة وتأثيره على العلاقات الأسرية.

أبطال العمل

تتضمن قائمة الممثلين في مسلسل “عايشة الدور” كل من دنيا سمير غانم ومحمد ثروت ومحمد كيلاني وسما إبراهيم ورحاب الجمل وآخرين،يجسد هؤلاء الأبطال مزيجًا من العلاقات المعقدة والصراعات الإنسانية التي تتناولها القصة، ويعكس الأداء المتميز لهم تفانيهم في تقديم قصة مؤثرة للجمهور.

في الختام، يُظهر مسلسل “عايشة الدور” كيف يمكن أن تؤثر التحديات العائلية في حياة الأفراد، ويطرح تساؤلات عديدة حول العلاقات الأسرية والصحة النفسية،من خلال تسليط الضوء على حكايات عايشة وأبنائها، يقدم المسلسل عبر حلقاته صورة واقعية للعلاقات الإنسانية والتجارب الحياتية،يعتبر هذا العمل مثالًا على عمق الدراما المصرية المعاصرة، مع التأكيد على أهمية مناقشة الموضوعات النفسية والاجتماعية.