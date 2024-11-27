تسريع الانترنت بشكل رهيب لهواتف اندرويد وجميع الشرائح بجميع الدول

الرياض - أميرة القحطاني - بالرغم من التطور التكنولوجي الذي شهده العالم في السنوات القليلة الماضية في مجال الاتصالات والإنترنت، يعاني بعض مستخدمي النت على الهواتف المحمولة من بطء سرعة الإنترنت، وتختلف أسباب هذه المشكلة من شركة لأخرى لاعتبارات تقنية مثل حدوث أعطاب في شبكات الهواتف المحمولة أو استخدام بعض الشركات المزودة للإنترنت لتجهيزات غير متطورة، وهذا ما أدى لظهور بعض التطبيقات لتسريع الإنترنت إلا أن معظمها لا يوفر السرعات المطلوبة.
يعتقد بعض مستخدمي الهواتف المحمولة أن تسريع الانترنت أمر يصعب إنجازه، فقد أثبتت التجارب أن تسريع النت على الهواتف بدون تطبيقات أمر في غاية السهولة ويمكن تنفيذه من خلال اتباع بعض الخطوات البسيطة، في هذا التقرير سنشرح طريقة تنفيذ بعض الإعدادات على هواتف الأندرويد بصفة عامة سواء التي تدعم خاصية الجيل الثالث أو الرابع وحتى الخامس وبدون برامج أو تطبيقات، وقد اخترنا للإعدادات دولة الفلبين لأنها تتميز بتدفق جد عالي للنت.
خطوات ضبط إعدادات الهاتف لتسريع الانترنت
1 ندخل لإعدادات الهاتف ونغير البلد من الإعدادات الإضافية من الدولة المثبتة على الهاتف إلى دولة الفلبين
2 نعود إلى إعدادات الشبكة ونختار الشريحة التي نستخدمها للحصول على الانترنت، ثم نبحث عن نقاط الوصول وبعد الضغط عليها تظهر لنا صفحة APN، بعدها نضغط على الثلاث نقاط الموجودة في الأعلى أو نضغط على إضافة APN جديد الموجودة في أسفل شاشة الهاتف.
3 بعد ظهور صفحة إضافة APN جديد نكتب البيانات التالية كما هو مدون في الأسفل مع احترام كتابة الحروف كما هي مكتوبة بحروف كبيرة أو صغيرة واحترام المسافات المتروكة بين بعض الكلمات :
- الاسم : GLOBE 5G
- خانة APN نكتب: .parkingcrew.net
- خانة بروكسي : نتركها فارغة
- خانة port أو المنفذ: نتركها فارغة
- اسم المستخدم نكتب: gomo.ph
- خانة كلمة السر: لدينا خيارين إما نتركها فارغة أو نكتب أربعة أصفار 0000
- خانة السيرفر أو الخادم نكتب: ns1.pakingcrew.net
- خانة نوع المصادقة authentication type نختار : pap or chap
- خانة نوع الAPN نكتب : default,supl
- خانة بروتوكول APN نختار: IPV4/IPV6
- خانة apn protocol in reaming نختار: ipv4/ipv6
- في خانة network نضغط ثم نلغي خيار غير محدد ونختار من القائمة : LTE اذا كان الهاتف يدعم 4G، أما بالنسبة للهواتف التي لا تدعم الجيل الرابع نفعل 3G وHSPAPوHSOPA .
- بعد الانتهاء من هذه الخطوات نسجل الAPN الجديد ثم نعيد تشغيل الهاتف وننتظر تشغيل البيانات على الapn ثم نعمل فحص لسرعة الانترنت للتأكد .
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