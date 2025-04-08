تكنولوجيا: موتورولا تعود إلى سوق الحواسيب المحمولة بعد 15 عامًا

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تسعى العديد من الشركات المصنعة للهواتف الذكية إلى دخول سوق الحواسيب المحمولة الهندي المربح، مع درجات متفاوتة من النجاح. الآن، تريد موتورولا الدخول إلى هذا السوق. نشرت الشركة إعلانًا غامضًا يقول ببساطة “عالم جديد من الحواسيب المحمولة. سيتم الكشف عنها قريبًا.” لا يكشف الإعلان عن الكثير من التفاصيل.

حتى الآن، يترك الإعلان الكثير من الأسئلة دون إجابة. ومع ذلك، هناك احتمال جيد بأن تكون عروض موتورولا مجرد إعادة تصميم لمنتجات لينوفو. وهذا ليس بالضرورة أمرًا سيئًا لأن لينوفو تعرف كيفية صنع حواسيب محمولة جيدة. بالطبع، سيكون كل شيء متوقفًا على السعر، الذي سيكون تحديًا حقيقيًا لأن هناك خطرًا حقيقيًا من أن تقوم موتورولا بتقليل أسعار منتجاتها مقارنة بشركة الأم.

من الناحية الفنية، موتورولا ليست غريبة عن صناعة الحواسيب المحمولة، ولكنها لم تطلق واحدة منذ أكثر من 15 عامًا. بالإضافة إلى ذلك، فإن النسخة السابقة من موتورولا لم تعد موجودة. يبدو أن الإطلاق سيكون حصريًا للهند مبدئياً، ولا يوجد ما يشير إلى ما إذا كانت أي من الحواسيب المحمولة ستكون متاحة عالميًا.

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