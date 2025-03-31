شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إنستجرام يختبر ميزة "خريطة الأصدقاء" الجديدة.. كيف تحمى خصوصيتك؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل إنستجرام تطوير ميزاته لتسهيل التواصل بين المستخدمين، وهذه المرة مع خاصية جديدة تُدعى “خريطة الأصدقاء” (Friend Map).

تمثل هذه الميزة إضافة مثيرة للجدل، حيث تسمح للمستخدمين بمشاركة مواقعهم الجغرافية مع أصدقائهم، مما يسهل العثور على بعضهم البعض في الحياة الواقعية، ورغم أن الفكرة تبدو جذابة للبعض، إلا أنها تثير تساؤلات حول الخصوصية وحماية البيانات الشخصية.

ما هي ميزة "خريطة الأصدقاء"؟

تتيح “خريطة الأصدقاء” للمستخدمين رؤية مواقع أصدقائهم في الوقت الفعلي، ولكنها تعتمد على نظام "الاختيار المسبق" (Opt-in)، أي أن مشاركة الموقع تتم فقط بموافقة المستخدم، الميزة تشبه إلى حد كبير خاصية "Snap Map" في سناب شات، والتي حققت نجاحًا واسعًا بين الشباب والمراهقين.

كيف تعمل الميزة ؟

• يمكن للمستخدم اختيار من يمكنه رؤية موقعه، سواء أصدقاء محددين أو قائمة "الأصدقاء المقربين".

• تعرض الخريطة تحديثات لحظية حول أماكن الأصدقاء المشاركين في الميزة.

• يتمتع المستخدم بالقدرة على تعطيل الميزة أو تحديد مستوى الدقة في مشاركة الموقع.

مخاوف حول الخصوصية وأمان البيانات

رغم أن الميزة تبدو عملية، إلا أن البعض قلقون من المخاطر الأمنية المحتملة، مشاركة الموقع الجغرافي قد تؤدي إلى انتهاك الخصوصية أو استغلال البيانات في أغراض غير مرغوب فيها.

لحسن الحظ، يمكن للمستخدمين التحكم الكامل في بياناتهم، وفيما يلي خطوات تعطيل أو تعديل إعدادات الموقع:

كيفية تعطيل مشاركة الموقع على انستجرام

لأجهزة iPhone وiPad:

1. انتقل إلى “الإعدادات” (Settings).

2. اضغط على “الخصوصية” (Privacy).

3. اختر “خدمات الموقع” (Location Services).

4. ابحث عن “إنستجرام” في القائمة واضغط عليه.

5. اختر “أبدًا” (Never) لمنع التطبيق من الوصول إلى موقعك، أو قم بتعطيل “الموقع الدقيق” (Precise Location).

لأجهزة Android:

1. افتح “الإعدادات” (Settings).

2. انتقل إلى “الموقع” (Location).

3. اختر “أذونات التطبيقات” (App permissions).

4. حدد “إنستجرام” وقم بتغيير الإعدادات إلى “عدم السماح” (Don’t allow) أو تعطيل “الموقع الدقيق”.

هل ستنجح ميزة “خريطة الأصدقاء”؟

إن نجاح هذه الميزة يعتمد على مدى تقبل المستخدمين لها وثقتهم في نظام الأمان الخاص بإنستجرام، بينما يرى البعض أنها إضافة مفيدة لتسهيل اللقاءات، يفضل آخرون الحفاظ على خصوصيتهم وعدم مشاركة مواقعهم بسهولة.