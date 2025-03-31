شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيفية التقاط صور تحت الماء مذهلة باستخدام هاتفك الذكى والان مع تفاصيل الخبر

لم يعد التصوير تحت الماء مقتصرًا على الغواصين المحترفين أو أولئك الذين يمتلكون كاميرات مقاومة للماء باهظة الثمن، بفضل حلول مبتكرة ومعدات متوفرة على نطاق واسع، يمكنك التقاط صور مذهلة تحت الماء باستخدام هاتفك الذكي فقط، حتى وإن لم يكن مقاومًا للماء، سواء كنت تخطط لرحلة إلى الشاطئ أو جلسة تصوير بجانب المسبح أو ترغب ببساطة في تجربة صور إبداعية، فإن الطريقة الصحيحة تحدث فرقًا كبيرًا.

أولاً: حماية هاتفك

قبل الاقتراب من الماء، تأكد من حماية هاتفك، حتى وإن كان جهازك حاصلًا على تصنيف مقاومة الماء IP68، فإن ذلك لا يضمن سلامته عند الاستخدام لفترات طويلة أو في أعماق كبيرة، والحل الأكثر عملية وفاعلية من حيث التكلفة هو استخدام جراب أو حقيبة مقاومة للماء، حيث يتوفر هذا النوع من الحماية على نطاق واسع عبر مواقع مثل أمازون وفليبكارت وغيرها.

كما يجب أن يكون الجراب مزودًا بنوافذ شفافة من الأمام والخلف لتسهيل التصوير، وأن يسمح باستخدام شاشة اللمس، ويغلق بإحكام باستخدام أقفال أو مشابك متعددة، ويفضل أن يحتوي على حزام لتجنب سقوط الهاتف، بعد وضع الهاتف في الجراب، ينصح بتجربته في مياه ضحلة قبل التعرض لأعماق أكبر للتأكد من سلامة الإغلاق.

دع الضوء الطبيعي يقوم بالدور الأكبر

يختلف سلوك الضوء تحت الماء عن الضوء على اليابسةـ فالفلاش أو الإضاءة الاصطناعية على هاتفك غالبًا ما لا تساعد في التصوير تحت الماء وقد تسبب انعكاسات أو وهجًا غير مرغوب فيه، لذلك يفضل الاعتماد على الضوء الطبيعي، خاصةً في المياه الضحلة والصافية.

كما ينصح بالتصوير بين الساعة 10 صباحًا و2 ظهرًا عندما تكون أشعة الشمس في أقوى حالاتها، وتوجيه موضوع التصوير بحيث يسقط الضوء عليه من الخلف أو من الأعلى، كذلك تجنب التصوير في المناطق المظلمة أو ذات الإضاءة المنخفضة إلا إذا كنت تستخدم إضاءة خارجية؛ فكلما زاد الضوء، أصبحت الصور أكثر وضوحًا وحيوية.

ضبط إعدادات الكاميرا قبل التعرض للماء

بمجرد وضع هاتفك في الجراب المقاوم للماء، قد يصعب عليك تغيير الإعدادات. لذا، من الأفضل ضبط إعدادات الكاميرا قبل البدء، قم بضبط توازن اللون الأبيض بحيث يميل إلى الأزرق أو الأخضر لموازنة تأثير لون الماء. استخدم نمط التصوير المتتابع (burst mode) لالتقاط الصور بسرعة والتقليل من الضبابية الناتجة عن الحركة، وإذا كان هاتفك يحتوي على وضع تصوير تحت الماء، فقم بتفعيله، كما يفضل تفعيل خطوط الشبكة لتحسين تكوين الصورة، وإذا كنت تستخدم تطبيق كاميرا خارجي، قم بإعداده قبل إدخال الهاتف في الجراب.

حافظ على استقرارك وجرب زوايا تصوير مختلفة

يعد الاستقرار أمرًا حاسمًا للحصول على صور واضحة تحت الماء؛ إذ يمكن لأي حركة، سواء كانت من تحريكك أو من حركة الماء، أن تسبب ضبابية في الصورة، كذلك احرص على إبقاء ذراعيك بالقرب من جسمك وحافظ على الهاتف بكلتا يديك لتقليل الاهتزاز.

وبعد تحقيق الاستقرار، جرب زوايا تصوير مختلفة؛ مثل التصوير نحو الأعلى باتجاه سطح الماء لإضفاء تأثيرات ضوئية درامية، أو التقاط انعكاسات سطح الماء، أو استخدام زوايا واسعة لتشمل أكبر قدر ممكن من المشهد، حتى أبسط اللقطات يمكن أن تتحول إلى صور جذابة عند تأطيرها بطريقة إبداعية.

لا تنس الفحص بعد الغوص

بعد الانتهاء من التصوير، تجنب شغفك في إزالة الهاتف فورًا لبدء شحنه، أولًا قم بفحص الجراب للتأكد من عدم وجود تسرب، وتحقق من عدم وجود أي رطوبة حول منفذ الشحن، ومكبرات الصوت، والأزرار، وامسح هذه المناطق برفق بقطعة قماش جافة، ودع الهاتف يجف لبعض الوقت قبل شحنه لتفادي حدوث أي قصر كهربائي داخلي.

التصوير تحت الماء بهاتف ذكي غير مقاوم للماء

تمتلك كاميرات الهواتف الذكية اليوم القدرة التقنية اللازمة للتصوير تحت الماء، المهم هو الاستعداد الذكي واستخدام إضاءة جيدة، والحفاظ على ثبات اليدين أثناء التصوير، سواء كنت في المحيط أو المسبح أو حتى في حوض الاستحمام لتجربة تصوير إبداعية، لن تحتاج إلى هاتف مقاوم للماء فقط قليل من الحذر والتقنيات الصحيحة سيكفيان لالتقاط صور رائعة تحت الماء.