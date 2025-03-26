انت الان تتابع خبر مؤتمر أبل.. الموعد والتفاصيل والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وأحيانًا يقام حدث صغير في الربيع، مثل حدث إطلاق "أيباد برو" العام الماضي، لكن هناك حدث واحد أساسي ومؤكد، وهو مؤتمر المطورين العالمي "WWDC" الذي يُعد الأكبر والأهم بالنسبة للشركة.

الموعد والجدول

تم التأكيد الآن أن يوم الاثنين 9 / حزيران هو اليوم الأول من مؤتمر مطوري أبل WWDC لهذا العام، وسيستمر حتى الجمعة 13 حزيران.

وأكدت أبل أن مؤتمر المطورين WWDC25 سيكون متاحًا بالكامل عبر الإنترنت، وهو ما يتماشى مع ما كان عليه العام الماضي.

وفي حين يكون نفس الجدول هو المتبع، مع كلمة رئيسية، وخطاب يناقش منصات أبل، وعدد كبير من الجلسات للمطورين، لكن الكلمة الرئيسة هي الأكثر أهمية؛ لأنها الوقت الذي تكشف فيه "أبل" عن مجموعة برامجها الجديدة للمطورين والعالم.

إذًا، سيبدأ المؤتمر يوم الاثنين، ويبدأ دائمًا الساعة 10 صباحًا بالتوقيت المحلي، ولأنه يُعقد في مقر شركة "أبل"، فهذا يعني الساعة 10 صباحًا بتوقيت المحيط الهادئ.

وأكدت أبل أيضًا أنها ستُقدّم، كما في العام الماضي، تجربة حضورية تُتيح للمطورين فرصة مشاهدة الخطاب الرئيس، والالتقاء بخبراء أبل بشكل فردي وفي مختبرات جماعية، والمشاركة في أنشطة خاصة.

وخلال المؤتمر ستكشف أبل عن أنظمة التشغيل iOS 19، وiPadOS 19، وmacOS 16، وtvOS 19، وwatchOS 12، وvisionOS 3.

