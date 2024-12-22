شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: كل هواتف iPhone بنظام iOS 18 ستكون قادرة على التحديث إلى iOS 19 والان مع تفاصيل الخبر

كشف تقرير أن كل هاتف iPhone يدعم حاليًا iOS 18 سيدعم أيضًا iOS 19، على الرغم من أنه مثل كل عام، قد تكون بعض الميزات مقتصرة على الهواتف الأحدث، ومع ذلك، فهذا يعني عامًا آخر من الدعم لأجهزة iPhone القديمة مثل iPhone XS وXR، التي تم إصدارها لأول مرة في عام 2018، ومع ذلك، سيتم منع بعض إصدارات iPad من التحديث إلى iPadOS 19.

ووفقا لما ذكره موقع "Phone arena"، فإنه من الواضح أن iPad الذي يعمل بمعالج A10 لن يتمكن من التحديث إلى iPadOS 19.

سيؤدي هذا إلى رفع الحد الأدنى لمواصفات المعالج لنظام iPadOS إلى شريحة A12، ومن المتوقع أن يتم عرض iOS 19 وiPadOS 19 في مرحلة التطوير بدءًا من يونيو 2025، مع إصدار عام في حوالي سبتمبر 2025، وبالتالي، سيظلان "حاليين" حتى سبتمبر 2026.

ولم تتضح بعد الميزات التي سيتضمنها iOS 19، حيث اقترح مارك جورمان من بلومبرج بالفعل أن العمل المطول على ميزات iOS 18 أدى إلى تأخير جدول iOS 19 إلى حد ما.

ويشير iPhoneSoft إلى أن iOS 19 قد يكون تحديثًا أصغر من حيث الميزات الجديدة الرئيسية أيضًا.