شكرا لقرائتكم خبر عن OpenAI تدرس إطلاق "شات جي بي تي برو" باشتراك شهري والان نبدء بالتفاصيل

إصدارات مطورة

الدمام - شريف احمد - تعتزم شركة تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي أوبن أيه.آي إطلاق إصدار أقوى من منصة محادثة الذكاء الاصطناعي شات جي.بي.تي باسم شات جي.بي.تي برو باشتراك شهري يبلغ 200 دولار للمستخدم.ويتيح الإصدار وصولا غير محدود لكل نماذج الذكاء الاصطناعي التي توفرها أوبن أيه.آي، بما فيه النسخة الكاملة من نموذج الاستدلال "زيرو وان" والنسخة المنقحة "زيرو وان ميني" وشات جي.بي.تي.40-.وعلى عكس أغلب نماذج الذكاء الاصطناعي، فإن نماذج الاستدلال مثل زيرو وان وزيرو وان ميني تقوم بتدقيق البيانات بنفسها، وهذا يساعدها على تجنب بعض الفخاخ التي تعرقل عمل النماذج الأخرى، إلا أنه يعيبها أنها غالبا تستغرق وقتا أطول للوصول إلى حلول للمشكلات.وأشار موقع تك كرانش المتخصص في موضوعات التكنولوجيا إلى أن أوبن أيه.آي أطلقت نسخة معاينة من نموذج الاستدلال زيرو وان في سبتمبر الماضي.في الوقت نفسه ستضيف أوبن أيه.آي إلى خدمة شات جي.بي.تي وصولا غير محدود لخدمة أدفانسد فويس مود، و خاصية محادثة صوتية شبيهة بالبشر من شات جي.بي.تي، و زيرو وان مود ،التي تستخدم المزيد من القدرات الحوسبية للحصول على أفضل الإجابات على أصعب الأسئلة، بحسب أوبن أيه.آي.وذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن أوبن أيه.آي تتوقع وصول قيمة الاشتراك الشهري لخدمة شات جي.بي.تي بلس إلى 44 دولارا بحلول 2029.