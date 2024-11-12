شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: شبكة 5G من Boost Mobile تمثل تهديدًا حقيقيًا لشركات الاتصالات الأمريكية والان مع تفاصيل الخبر

تعتبر شركة Boost Mobile مزود خدمة للهاتف الأصغر حجمًا فى الولايات المتحدة، وذلك بسبب الأسعار المنخفضة التي تقدمها، وأعلنت الشركة الآن عن ترقيات كبيرة لشبكتها المتنامية من الجيل الخامس.

في السابق، كانت Boost Mobile تعمل كمشغل شبكة افتراضية للجوال (MVNO) ، بعبارة أخرى، لم يكن لدى Boost أبراج خاصة بها بل كانت تعتمد على أبراج شبكات أخرى.

والان أعلنت Boost Mobile أنها تغطي 70% من البلاد بأبراج 5G الخاصة بها وتوفر تغطية خدمة بنسبة 99% من خلال شركاء التجوال ، كما تخطط الشركة لاستثمار أكثر من 10 مليارات دولار لبناء شبكة 5G الخاصة بها ، وهي الشبكة التي تُظهر سرعات أسرع من AT&T وVerizon ، ووفقًا لدراسة أجرتها Ookla ، يمكن للمستخدمين الذين لديهم iPhone 16 أو هواتف أخرى الحصول على سرعات تصل إلى 1 جيجابت في الثانية.

بالنسبة للأشخاص الذين لديهم ميزانية محدودة، تقدم Boost Mobile ما يصل إلى 40% من التوفير مقارنة بمنافسيها، وأعلنت الشركة عن الخطط في وقت سابق من هذا العام .

بالإضافة إلى أخبار 5G، تطلق Boost Mobile أيضًا جهدًا متضافرًا لجذب عملاء جدد من خلال عروض العطلات الخاصة، و يمكن للعملاء الحصول على خصم بقيمة 1000 دولار على جهاز iPhone 16 أو Galaxy جديد من خلال الاشتراك في خطة Infinite Access، والتي تتيح أيضًا الترقية كل عام دون الحاجة إلى استبدال الجهاز.

ويأتى شراء أى هاتف جديد بأكثر من 299 دولارًا مع عام مجاني من الخدمة من خلال بوست موبايل دوت كوم .

من الواضح من هذه القرارات أن Boost Mobile تنوي أن تصبح منافسًا مهمًا ليس فقط في مجال الهواتف الذكية، بل وأيضًا كشركة اتصالات ، وفي الوقت الذي تستمر فيه تكاليف خطط الهاتف في الارتفاع، فإن موقف Boost Mobile من حيث القدرة على تحمل التكاليف قد يمنحها أفضلية.