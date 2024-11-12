شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مستخدمو واتس اب يعانون من مشكلة الشاشة الخضراء.. ما سببها؟ والان مع تفاصيل الخبر

يواجه مستخدمو تطبيق واتساب مشكلة الشاشة الخضراء ولا أحد يعرف سببها، حيث تنتشر تقارير وشكاوى من الأشخاص بشأن ظهور خط أخضر على شاشة هواتفهم، لكن في هذه الحالة تتحول الشاشة بأكملها إلى اللون الأخضر.

يواجه مستخدمو واتساب الذين يستخدمون الإصدار التجريبي 2.24.24.5 هذه المشكلة، لذا من المرجح أن تتأثر مجموعة صغيرة من المستخدمين بالمشكلة.

من المهم أن يعمل تطبيق المراسلة ويكتشف سبب المشكلة التي تتسبب في تحول الشاشة بأكملها إلى اللون الأخضر.

مشكلة العرض الأخضر في واتساب: ما نعرفه

تشير التقارير هذا الأسبوع إلى أن المستخدمين في الإصدار التجريبي 2.24.24.5 يشاهدون شاشة التطبيق الخاصة بهم تتحول إلى اللون الأخضر عندما ينقرون على الدردشة.

تم ذكر هذه المشكلة في الغالب من قبل أولئك الذين يستخدمون الإصدار التجريبي من واتساب، لذلك إذا كنت تستخدم الإصدار المتاح للجمهور، فمن المفترض أن يعمل تطبيق المراسلة الخاص بك بشكل جيد.

لقد كنا نستخدم الإصدار 2.24.24.5 في الأيام القليلة الماضية ولكننا لم نواجه مشكلة الشاشة الخضراء، وقد قمنا الآن بالتحديث إلى الإصدار 2.24.24.7 والذي من المحتمل أن يكون المصلح للمستخدمين المتأثرين أيضًا.

هذه المشكلات ليست جديدة بالنسبة للإصدارات التجريبية، والهدف الأساسي من وجود هذه الإصدارات التجريبية هو التأكد من أن مثل هذه الأخطاء لن تنتهي في الإصدار العام النهائي.

من المؤكد أن تطبيق واتساب قد مر بهذه الشكاوى، لذلك يجب علينا نحن فقط مستخدمي النسخة التجريبية البحث عن الإصدار الجديد الذي من المفترض أن ينظف مشكلة الشاشة الخضراء ويعيد تطبيق المراسلة بشكله الكامل.