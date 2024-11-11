تكنولوجيا: LG تستعرض شاشة بحجم 12 إنش وتدعم التوسعة إلى حجم 18 إنش

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - إستعرضت LG أحدث إبتكاراتها في شاشة جديدة بحجم 12 إنش وتدعم توسيع السطح إلى حجم 18 إنش، على أن تتميز الشاشة بتقنية micro-LED.

إشتهرت شركة LG بالإبتكارات الجديدة في تصميم الشاشة، ومن جديدة تقدم LG اليوم أول شاشة في العالم تدعم التمدد من حجم 12 إلى 18 إنش.

ولقد أكدت LG على أن الشاشة الجديدة تدعم توسعة السطح بنسبة 50%، كما أوضحت أن الشاشة تتميز بتقنية micro-LED، وتدعم كثافة عرض بمستوى جيد جداً.

أيضاً أوضحت العملاق الكوري أن الشاشة الجديدة يمكن أن تتحول من حجم 12 إنش إلى 18 إنش، وذلك بفضل المادة البلاستيكية المبتكرة من الشركة والتي تعتبر الركيزة الرئيسية لهذه الشاشة.

كما توضح LG متانة وحدات البيكسل في micro-LED والتي تتميز بحجم 40μm، حتى مع تمديد الشاشة إلى 10000 مرة، ويمكن للشاشة أن تدعم كثافة عرض 100 بيكسل لكل إنش في الصورة، دون أن تتغير مع إرتفاع الحرارة لأقصى حد، أو مع الصدمات في حالة السقوط العرضي للشاشة.

وتأتي هذه الفئة من الشاشات برؤية رئيسية لدعم الإلتفاف حول الأشياء بقدرتها على الطي بأسلوب جديد يختلف عن الشاشات التقليدية التي تدعم الطي، حيث تدعم هذه الفئة من الشاشات الطي والإلتواء أيضاً.

ولقد أوضحت LG إمكانية إستخدام الشاشة في تطبيقات مختلفة مثل السيارات، أو الأجهزة التي تدعم الإرتداء من الساعات أو السوارات الذكية، لذا نترقب تفاصيل جديدة حول مستقبل هذه الفئة من الشاشات.

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