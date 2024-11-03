شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيفية تشغيل قوائم Spotify باستخدام ميزة AI Playlist.. فى خطوات والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 03 نوفمبر 2024 05:00 ص

سواء كنت مستخدمًا مجانيًا أو مشتركًا في Spotify Premium، توفر قوائم التشغيل طريقة رائعة لتخصيص تجربة الاستماع الخاصة بك على Spotify.

وأصبح بإمكان مستخدمي Spotify Premium في الولايات المتحدة وكندا وأيرلندا ونيوزيلندا الآن الوصول إلى ميزة جديدة ومبتكرة: قوائم تشغيل مخصصة مدعومة بالذكاء الاصطناعي على Spotify.

و تستخدم هذه الأداة المبتكرة الذكاء الاصطناعي التوليدي لإنشاء تجارب موسيقية فريدة مصممة خصيصًا لتفضيلاتك المحددة ، وفيما يلى كيفية تشغيلها فى خطوات:

الخطوة 1: بعد الانتقال إلى قسم مكتبتك في تطبيق Spotify على نظام iOS أو Android، حدد الرمز + .

الخطوة 2: من هناك، اختر AI Playlist ، ثم أضف مطالبة.

الخطوة 3: تتضمن الأمثلة على المطالبات التي تقدمها Spotify: "موسيقى بوب مبهجة لقضاء إجازتي الصيفية الأوروبية" و"قائمة تشغيل رومانسية لقضاء ليلة رومانسية في المنزل".

ومن هناك، ستقدم Spotify "مجموعة مخصصة من الأغاني التي تتناسب مع الأجواء التي تبحث عنها، والتي يمكنك مراجعتها وتحسينها عن طريق كتابة مطالبات إضافية".