تكنولوجيا: صور حية توضح الإختلاف بين تصميم iQOO 13 وهاتف Vivo X200 Pro Mini

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أوضحت أحدث الصور الحية المسربة الإختلاف بين حجم هاتف iQOO 13 المرتقب وإصدار Vivo القادم X200 Pro Mini.

قدمت Vivo في السوق الصيني خلال الفترة الماضية سلسلة هواتف Vivo X200، والآن تستعد علامتها الفرعية iQOO لكشف النقاب عن هاتف iQOO 13.

ولقد شاركت iQOO إعلانات تشويقية أوضحت بعض من تفاصيل تصميم الشاشة في هاتف iQOO 13 المرتقب، واليوم توضح صور حية مسربة تفاصيل أكثر حول الهاتف.

وتوضح الصور الحية الإختلاف بين تصميم هاتف iQOO 13 وإصدار الشركة الحالي Vivo X200 Pro Mini من الجهة الأمامية.

ويتميز Vivo X200 Pro Mini بتصميم صغير الحجم حيث يضم شاشة OLED مسطحة بحجم 6.31 إنش، أيضاً يظهر هاتف iQOO 13 بشاشة مسطحة بحجم 6.82 إنش.

ولقد أكدت التفاصيل السابقة على أن الهاتف يضم شاشة BOE Q10 التي تتميز بجودة عرض 2K ومعدل تحديث 144Hz، كما تدعم الشاشة سطوع بنسبة 1800 nits، وتأتي تقنية إستشعار البصمة مدمجة في الشاشة.

كما تتميز شاشة iQOO 13 بحواف فائقة النحافة في محيط الشاشة، لذا تشغل الشاشة نسبة أكبر في هيكل الهاتف.

ويضم الجزء السفلي من الهاتف فتحة لشريحة SIM، مع ميكروفون، ومنفذ USB C، مع شبكة لمكبر صوتي، كما يتميز الهاتف بإطارات مسطحة على غرار X200 Pro Mini.

كما يضم الجانب الأيمن من إطار الهاتف زر التحكم في مستوى الصوتيات، وزر التشغيل الرئيسي، ومن المتوقع أن ينطلق الهاتف بواجهة OriginOS 5، ونظام تشغيل Android 15، لذا نترقب الإعلان الرسمي قبل نهاية هذا الشهر لمزيد من التفاصيل.

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