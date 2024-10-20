تكنولوجيا: شاشة LG منحنية واسعة للغاية مزودة بمفتاح KVM وميكروفون وكاميرا ويب

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستهدف شاشة 34BA85QE الجديدة من LG عملاء الأعمال والمستخدمين المحترفين. لم يتم الإعلان بعد عن موعد الإطلاق الرسمي، ولكن من المتوقع توفرها قريبًا.

تأتي هذه الشاشة بحجم 34 بوصة، وتوفر دقة 3440 × 1440، مع نسبة عرض إلى ارتفاع 21:9. الشاشة منحنية، رغم أن الانحناء بسيط نسبيًا بنصف قطر يبلغ 3800 ملم.

كما انها تحتوي على لوحة IPS بسطوع 300 cd/m² وتغطي 99% من مساحة ألوان sRGB. وبمعدل تحديث 60 هرتز ووقت استجابة 5 مللي ثانية من الرمادي إلى الرمادي، فإنها ليست موجهة للاعبين.

تدعم الشاشة إشارات الصورة عبر منفذي HDMI، ومنفذ DisplayPort، ومنفذ USB-C. كما تحتوي على محور USB يضم منفذين USB 3.2 Gen 1 ومنفذين USB 2.0، بالإضافة إلى منفذ Ethernet.

علاوةً على ذلك، يمكن للشاشة 34BA85QE العمل كمفتاح KVM. عند التبديل بين مصدرين للصورة، يتم التبديل أيضًا بين الأجهزة المتصلة عبر USB، مثل الفارة أو لوحة المفاتيح. كما تأتي الشاشة بمكبري صوت بقدرة 5 واط لكل منهما، هذا وبالإضافة إلى كاميرا ويب عالية الدقة وميكروفون لتسهيل مكالمات الفيديو.

توفر الشاشة مرونة في التدوير والإمالة وضبط الارتفاع، كما تدعم حامل VESA. وأخيرًا، يمكن عرض مصدرين للصورة في نفس الوقت على الشاشة.

لأولئك الذين يبحثون عن بديل أرخص، يمكن النظر في شاشة Philips 34E1C5600HE المتوفرة بالفعل، رغم أنها تفتقر إلى مفتاح KVM.

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