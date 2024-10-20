تكنولوجيا: طرح جهاز بنك طاقة Vivo 45W بسعة 20000mAh للبيع بسعر أقل من المتوقع

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت Vivo اثنين من أجهزة بنك الطاقة الجديدة بسعة 20000 مللي أمبير في الساعة بالتزامن مع سلسلة X200. يدعم أحدهما الشحن السريع بقدرة 22.5 واط، بينما يدعم الآخر شحن أسرع بقدرة 45 واط.

يأتي كلا الجهازين باللون الأبيض، مع كابل شحن سريع مجدول بطول 25 سم وتصميم حلقة بإبزيم. يزن كلا بنكي الطاقة 352 جرامًا وتبلغ أبعادهما 125 ملم × 73 ملم × 30 ملم.

يستطيع بنك الطاقة ذو قوة 45 واط شحن هاتف vivo X200 Pro بالكامل اكثر من مرتين ونصف، وvivo X100 اكثر من 3 مرات، وvivo Pad3 حوالي 1.7 مرة، وiPhone 16 حوالي 4 مرات، وMacBook Air مرة واحدة.

تدعم الاجهزة الشحن السريع ثنائي الاتجاه، ويمكنهما شحن ثلاثة أجهزة في وقت واحد باستخدام الكابل المدمج والمنفذين الإضافيين. ومن حيث السرعة، يمكن لجهاز بنك الطاقة بقدرة 45 واط شحن هاتف vivo X200 Pro بنسبة 50% خلال 30 دقيقة.

لضمان التوافق مع مجموعة واسعة من الأجهزة ودعم تقنيات الشحن المختلفة، تدعم بنوك الطاقة بروتوكولات PD3.0 (45W)، PPS (45W)، وQC2.0 (18W)، بالإضافة إلى بروتوكول FlashCharge (44W) من Vivo.

تتميز الاجهزة بـ 13 ميزة حماية أمان، مما يجعلها آمنة للاستخدام وحملها على متن الطائرات.

معلمات الإدخال والإخراج لبنك الطاقة بقدرة 45 واط من Vivo هي كالتالي:

معلمات الإدخال:

IN1: 5 فولت – 3 أمبير، 9 فولت – 3 أمبير، 11 فولت – 4 أمبير كحد أقصى، 12 فولت – 3 أمبير كحد أقصى، 15 فولت – 3 أمبير كحد أقصى، 20 فولت – 2.25 أمبير كحد أقصى.

IN3: 5 فولت – 3 أمبير، 9 فولت – 3 أمبير، 11 فولت – 4 أمبير كحد أقصى، 12 فولت – 3 أمبير كحد أقصى، 15 فولت – 3 أمبير كحد أقصى، 20 فولت – 2.25 أمبير كحد أقصى.

معلمات الإخراج:

المخرج 1: 5 فولت – 3 أمبير، 9 فولت – 3 أمبير، 11 فولت – 4 أمبير كحد أقصى، 12 فولت – 3 أمبير كحد أقصى، 15 فولت – 3 أمبير كحد أقصى، 20 فولت – 2.25 أمبير كحد أقصى.

المخرج 2: 5 فولت – 3 أمبير، 9 فولت – 2 أمبير، 12 فولت – 1.8 أمبير، 11 فولت – 4 أمبير كحد أقصى.

– OUT3: 5 فولت – 3 أمبير، 9 فولت – 3 أمبير، 11 فولت – 4 أمبير كحد أقصى، 12 فولت – 3 أمبير كحد أقصى، 15 فولت – 3 أمبير كحد أقصى، 20 فولت – 2.25 أمبير كحد أقصى.

التسعير والتوافر:

يتوفر كلا بنكي الطاقة الآن في الصين بسعر 149 يوان صيني (حوالي 21 دولارًا أمريكيًا) و199 يوان صيني (حوالي 28 دولارًا أمريكيًا) على التوالي، وهو أقل من السعر المتوقع الذي كان يبلغ 239 يوانًا و179 يوانًا.

يمكن للمستخدمين أيضًا الحصول على بنك الطاقة بقدرة 45 واط بسعر 179 يوان صيني فقط (حوالي 25 دولارًا أمريكيًا) عند شرائه مع أحد أجهزة سلسلة X200.

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