شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أسعار العملات الرقمية اليوم الإثنين 14 أكتوبر.. بيتكوين تتجاوز 64 ألف دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أظهر سوق العملات المشفرة اليوم الإثنين 14 أكتوبر، نسب متساوية من المكاسب والخسائر عبر العملات المشفرة، حيث سجلت البيتكوين مكاسب متواضعة بنحو 2٪ في البورصات الدولية، ومع هذا، ارتفعت قيمة تداول البيتكوين في البورصات إلى 64260 دولارًا بعد أن كانت تحوم حول 60576 دولارًا الأسبوع الماضي.

فيما سجلت عملة الإيثر، ثاني أغلى عملة مشفرة بعد البيتكوين، انخفاضات طفيفة في الأسعار يوم الاثنين، وفي وقت كتابة هذا التقرير، كانت عملة الإيثر تتداول عند 2526 دولارًا في البورصات الدولية، وفقًا لما أظهره موقع CoinMarketCap.

وسجلت Binance Coin و USD Coin و Dogecoin و Tron مكاسب إلى جانب BTC يوم الاثنين، كما انضم Cardano و WETH و Near Protocol و Leo و Cosmos إلى BTC على الجانب الأخضر من مخطط العملات المشفرة.

وارتفعت القيمة السوقية الإجمالية للعملات المشفرة بنسبة 2.08 في المائة في آخر 24 ساعة. وفقًا لـ CoinMarketCap، بلغت قيمة القطاع، في وقت كتابة هذا التقرير، 2.24 تريليون دولار ، وفي غضون ذلك، سجلت Solana وRipple وShiba Inu وPolkadot وStellar وCronos خسائر طفيفة يوم الاثنين.

كما ضربت انخفاضات الأسعار Polygon وBitcoin SV وNeo Coin وIota وFlex، وفي ظل الانتخابات الأمريكية المقبلة، يتوقع المحللون أن تظل السوق متقلبة لبضعة أيام أخرى.