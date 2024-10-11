شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: غير قابلة للتعقب بسهولة.. العملات المشفرة أحدث طرق تمويل الجماعات الإرهابية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلعب العملات المشفرة، دورًا هاماً في تمويل الإرهاب و الجماعات المسلحة، حيث تعد إحدى الطرق التي تستخدمها الجماعات الإرهابية للحصول على الأموال واستخدامها، نظرًا لأن العملات الإلكترونية مثل البيتكوين والإيثريوم توفر قدراً من الخصوصية وصعوبة التتبع مقارنة بالأنظمة المالية التقليدية.

كيف تستخدم الجماعات الإرهابية العملات المشفرة؟

وتستخدم الجماعات الإرهابية العملات المشفرة، لأنها لا تخضع للرقابة المركزية وغالباً ما تكون معاملات المستخدمين غير قابلة للتعقب بسهولة، وعلى الرغم من أن جميع المعاملات تسجل على (blockchains)، إلا أن ربط الهويات الشخصية بالعناوين المشفرة صعب.

و تُستخدم العملات المشفرة كوسيلة لجمع الأموال وتوجيهها عبر الحدود بدون الحاجة إلى المرور عبر النظام المالي التقليدي الذي يخضع لرقابة السلطات، مما يساعدهم في تمويل أنشطتهم السرية.

استخدام العملات المشفرة في عمليات غسيل الأموال

وقد تُستخدم العملات المشفرة في عمليات غسل الأموال لجعل الأموال التي تأتي من مصادر غير شرعية تبدو وكأنها من مصادر مشروعة، مما يزيد من صعوبة تعقب الأموال الموجهة للإرهاب.



على الرغم من أن حجم استخدام العملات المشفرة في تمويل الإرهاب لا يزال نسبياً أقل مقارنة بالوسائل التقليدية مثل التحويلات البنكية والتمويل عبر الجمعيات الخيرية، إلا أن المخاطر المتزايدة أدت إلى تعاون بين الحكومات، منصات العملات المشفرة، والمؤسسات المالية لمكافحة هذا النوع من الأنشطة.

