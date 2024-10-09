تكنولوجيا: إعلان تشويقي يؤكد على تصميم iQOO 13 المرتقب

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - قدمت التسريبات السابقة الكثير من التفاصيل حول مواصفات هاتف iQOO 13، واليوم يؤكد إعلان تشويقي على تصميم هذا الإصدار.

تستعد iQOO لعقد حدث في التاسع من ديسمبر لكشف النقاب عن هاتف iQOO 13 الذي شغل بالفعل عدد من التسريبات حتى الآن.

وتدعم الشركة هذا الإصدار برقاقة Q2 المطورة من الشركة مع رقاقة Snapdragon 8 Gen 4، واليوم يقدم الإعلان التشويقي نظرة واضحة على تصميم الهاتف المميز بإطارات مسطحة، مع ثقب صغير للكاميرة الأمامية على عكس تصميم كاميرة السيلفي في iQOO 12 التي تميزت بحجم أكبر.

أيضاً أكدت التفاصيل التي جاءت من iQOO على أن الهاتف يأتي بشاشة OLED بجودة عرض 2K، مع إطار معدني يتوسط الهاتف بتصميم مسطح.

ومن المقرر أن ينطلق iQOO 13 في السوق الصيني في 9 من ديسمبر بواجهة OriginOS 5، بينما ينطلق الهاتف للأسواق العالمية في الربع الأخير من هذا العام أو في شهر يناير من العام المقبل.

يذكر أن التسريبات التي جاءت حتى الآن أشارت إلى أن هاتف iQOO 13 ينطلق بمعالج Snapdragon 8 Gen 4، وبطارية بقدرة 6100 mAh، كما يدعم الهاتف تقنية الشحن السريع بقدرة 100W.

كما يتميز هذا الإصدار بسماكة 8.1مم، ويضم ثلاثة مستشعرات بدقة 50 ميجا بيكسل والتي تتضمن مستشعر IMX921 من سوني، ومستشعر ISOCELL JN1 من سامسونج بزوايا عرض فائقة الإتساع، ومستشعر IMX826 مع عدسات telephoto لتكبير بصري حتى مرتين.

ولقد أشارت التسريبات إلى أن تقنية الشاشة الجديدة المستخدمة في iQOO 13 تدعم إستهلاك الطاقة بكفاءة أعلى بنسبة 10%، كما يأتي الهاتف بمعايير IP68 في مقاومة الماء والغبار، أيضاً يأتي الهاتف بذاكرة عشوائية 16 جيجا بايت رام وسعة 1 تيرابايت.

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