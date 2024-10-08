شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جائزة نوبل للفيزياء تعلن فوز "جون جيه هوبفيلد" و"جيفري إي هينتون" بالجائزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم منح جائزة نوبل في الفيزياء لعام 2024 إلى "جون جيه هوبفيلد" و"جيفري إي هينتون" "للاكتشافات والاختراعات الأساسية التي تمكن التعلم الآلي باستخدام الشبكات العصبية الاصطناعية"

وتعد جائزة نوبل واحدة من أهم الجوائز العالمية، والتي بدأ الإعلان عنها أمس الإثنين في الساعة الحادية عشرة والنصف صباحًا بتوقيت وسط أوروبا الصيفي وبدأت بالإعلان عن جائزة نوبل في الطب، على أن يتم الإعلان عن باقي جوائز نوبل على النحو التالي

الإثنين 7 أكتوبر، يتم الإعلان عن جائزة نوبل في الفسيولوجيا أو الطب في الساعة 11:30 بتوقيت وسط أوروبا الصيفي.

الثلاثاء 8 أكتوبر، يتم الإعلان عن جائزة نوبل في الفيزياء 11:45 بتوقيت وسط أوروبا الصيفي.

الأربعاء 9 أكتوبر، يتم الإعلان عن جائزة نوبل في الكيمياء 11:45 بتوقيت وسط أوروبا الصيفي.

الخميس 10 أكتوبر، يتم الإعلان عن جائزة نوبل في الأدب 13:00 بتوقيت وسط أوروبا الصيفي.

الجمعة 11 أكتوبر، يتم الإعلان عن جائزة نوبل في السلام 11:00 بتوقيت وسط أوروبا الصيفي.

الإثنين 14 أكتوبر، يتم الإعلان عن جائزة نوبل في العلوم الاقتصادية 11:45 بتوقيت وسط أوروبا الصيفي.

ومُنحت الجائزة الأولى في الفيزياء لوليام رونتجن عام 1901 لاكتشافه الإشعاع الذي سمي باسمه، وتضم قائمة الفائزين حتى الآن 225 شخصا (من بينهم خمس نساء).

ومن بين الحائزين على الجائزة ماري سكلودوفسكا كوري وبيير كوري من فرنسا، وقد حصلا على الجائزة عام 1903 لدراستهما ظاهرة النشاط الإشعاعي، وجوزيف طومسون من بريطانيا الذي حصل على الجائزة عام 1906 عن "بحثه حول مرور الكهرباء عبر الغازات"، وألبرت أينشتاين (الجنسية الألمانية والسويسرية) حصل على الجائزة عام 1921 لاكتشافه قانون التأثير الكهروضوئي، نيلز بور (الدنمارك)، حصل على جائزة عام 1922 لأبحاثه الذرية.

وفاز مرتين بالجائزة جون باردين (الولايات المتحدة الأمريكية)، حيث حاز على الجائزة الأولى في عام 1956 للبحث في أشباه الموصلات واكتشاف تأثير الترانزستور، والجائزة الثانية كانت في عام 1972 لتطوير نظرية الموصلية الفائقة.

ومنذ عام 1901، تُكرم جائزة نوبل الرجال والنساء من جميع أنحاء العالم لإنجازاتهم المتميزة في الفيزياء أو الكيمياء أو علم وظائف الأعضاء أو الطب أو الأدب أو العمل في مجال السلام.

وفي 27 نوفمبر 1895، وقع ألفريد نوبل وصيته الأخيرة في باريس، وقد حدد فيها أن الجزء الأكبر من ثروته ينبغي أن يقسم إلى خمسة أجزاء وأن يستخدم في توزيع الجوائز في الفيزياء والكيمياء وعلم وظائف الأعضاء أو الطب والأدب والسلام "لأولئك الذين قدموا أعظم فائدة للبشرية خلال العام السابق".

وفي كل عام، يُطلب من آلاف أعضاء الأكاديميات وأساتذة الجامعات والعلماء والحائزين السابقين على جائزة نوبل وأعضاء الجمعيات البرلمانية وغيرهم تقديم مرشحين لجوائز نوبل للعام المقبل، ويتم اختيار هؤلاء المرشحين بطريقة تضمن تمثيل أكبر عدد ممكن من البلدان والجامعات على مدار الوقت، بعد تلقي جميع الترشيحات، تصبح لجان نوبل التابعة للمؤسسات الأربع المانحة للجائزة مسؤولة عن اختيار المرشحين.