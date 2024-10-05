تحديث جديد من أبل لإصلاح بعض المشاكل في iPhone 16

الشارقة - اميمة ياسر - من المتوقع أن يعمل تحديث iOS 18.0.1 على حل المشكلات الرئيسية التي تؤثر على مستخدمي iPhone 16، بما في ذلك خلل شاشة اللمس وتعطل iMessage.

ووفقًا للتقارير، سيحمل iOS 18.0.1 رقم الإصدار 22A3370، ومن المتوقع طرح التحديث في غضون الأيام القليلة المقبلة، وبالإضافة إلى إصلاحات الأخطاء، ستبدأ أبل في إصدار ميزاتها الجديدة التي طال انتظارها والمدعومة بتقنية Apple Intelligence لتعزيز وظائف الجهاز من خلال الذكاء الاصطناعي.

وأشارت التقارير، إلى أن الطرح الأولي لـ Apple Intelligence ، سيقتصر على دول مثل الولايات المتحدة، ومن المتوقع إصدار أوسع نطاقًا بحلول أوائل عام 2025.

ويأتي تحديث iOS 18 الجديد بمزايا عديدة لصالح مستخدمي iPhone، فمن المتوقع أن يتبع iOS 18.0.1 إصدار iOS 18.0 الأولي، والذي تم إطلاقه في سبتمبر جنبًا إلى جنب مع سلسلة iPhone 16، لكنه جاء أيضًا ببعض الخلل الملحوظ ومشكلات الأداء.

وبناء على ذلك، وعدت ابل، بحل هذه المشكلات لتقديم تجربة أكثر سلاسة للمستخدمين على كل من أجهزة iPhone القديمة والحديثة.

ورصد التقرير أنه من بين أكثر المشكلات أهمية التي من المتوقع أن يصلحها iOS 18.0.1 هو خطأ يؤثر على استجابة شاشة اللمس في سلسلة iPhone 16، لأن منذ الإصدار الرسمي لنظام iOS 18، أبلغ العديد من المستخدمين عن فشل أجهزة iPhone الخاصة بهم أحيانًا في تسجيل مدخلات اللمس، مما يؤدي إلى تجربة مستخدم محبطة.

وتأتي المشكلة الثانية أيضا، بـ iMessage، حيث يتسبب خطأ معين في تعطل التطبيق بشكل متكرر، خاصة عندما يتشارك المستخدمون وجه Apple Watch، فلا يؤدي هذا الخلل إلى تعطيل الاتصال فحسب، بل يعرض أيضًا لخطر فقدان البيانات، وهو ما أصبح مصدر قلق كبير للمستخدمين.

ومن المتوقع أن تعالج ابل، هذه الأعطال بتحديث iOS 18.0.1، بالإضافة إلى ذلك، من المرجح أن يتم تضمين تصحيحات الأمان وتحسينات الأداء في تحديث iOS 18.1.