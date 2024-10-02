تكنولوجيا: شاومي تستعد لإطلاق سلسلة Xiaomi 15 في 20 من أكتوبر

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت أحدث التفاصيل عن الموعد المقرر لإنطلاق حدث شاومي للإعلان عن سلسلة Xiaomi 15، حيث تعقد العملاق الصيني حدث في 20 من أكتوبر، ومن ثم تقدم Honor Magic 7 في 30 من أكتوبر.

تتنافس الشركة المصنعة للهواتف الذكية للوصول إلى الأسواق بجيل جديد من الهواتف المميزة بمعالج Snapdragon 8 Gen 4 الجديد من كوالكوم أو معالج Dimensity 9400.

وتنطلق سلسلة vivo X200 في البداية في حدث يعقد في 14 من أكتوبر، ومن ثم تتوالى إعلانات عمالقة الصين شاومي وHonor.

ولقد أوضحت أحدث التسريبات أن حدث شاومي ينطلق في 20 من شهر أكتوبر الجاري للإعلان الرسمي عن سلسلة Xiaomi 15، ومن ثم تقدم Honor هاتف Honor Magic 7 بعد مرور 10 أيام.

كما تجتمتع كافة الإصدارات الجديدة من عمالقة الصين في دعم الجيل القادم من الهواتف المميزة بمعالج Snapdragon 8 Gen 4 أو Dimensity 9400، على أن ينطلق حدث كوالكوم خلال أيام لكشف النقاب عن معالجها الجديد.

يذكر أن التسريبات تشير إلى خطط vivo للكشف عن إصدار X200 Pro mini في السلسلة القادمة، بينما تستعد شاومي لإطلاق هاتف 15 Ultra بكاميرة periscope telephoto بدقة 200 ميجا بيكسل، كما تنضم Oppo في شهر نوفمبر بجيل جديد من هواتف Find X.

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