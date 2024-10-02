تكنولوجيا: Bose تطلق مكبر صوت SoundLink الجديد بتقنية Bluetooth ومنفذ صوت USB-C

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - قدمت Bose مكبر صوت جديد ضمن سلسلة SoundLink، والذي يحمل اسم “SoundLink Home Bluetooth Speaker”. جدير بالذكر أن هذا المكبر ظهر لأول مرة في الصين قبل أكثر من أسبوعين، ويأتي بتصميم مختلف عن منتجات SoundLink السابقة.

ما يميز تصميمه هو أن مكبر الصوت يبدو وكأنه يطفو داخل إطاره، وذلك بفضل شبكة القماشة التي تغطي أجزائه الداخلية.

بالنسبة للأبعاد، يبلغ حجم مكبر الصوت 215.9 × 111.2 × 58.4 ملم ويزن 875 جرامًا، مما يجعله مضغوطًا نسبيًا بالنسبة لمكبرات الصوت المزودة بتقنية Bluetooth.

وعلى الرغم من أن Bose لم تقدم تفاصيل حول مكبرات الصوت الداخلية، فقد أكدت دعم الجهاز لتقنية Bluetooth 5.3 وعمر بطارية يصل إلى تسع ساعات. كما يحتوي المكبر على منفذ USB-C للاتصال الصوتي السلكي، مما يوفر خيارات إضافية للمستخدمين.

علاوةً على ذلك، يتميز SoundLink Home Bluetooth Speaker بوجود ميكروفون مدمج يتيح التعامل مع المكالمات وطلبات المساعد الصوتي. كما يمكن إقران وحدتين من الجهاز معًا لتوفير تأثير ستيريو.

من الجدير بالذكر أن Bose صممت هذا المكبر للاستخدام المنزلي فقط، ولذلك فهو يفتقر إلى مقاومة الماء أو الغبار، وهي ميزة موجودة في طراز SoundLink Flex، الذي يُباع حاليًا بسعر 149 دولار.

في الوقت الحالي، يتوفر SoundLink Home Bluetooth Speaker فقط في الصين وأمريكا الشمالية. يبلغ سعره 219 دولارًا في الولايات المتحدة، ولم تعلن الشركة بعد عن خطط لتوسيع التوفر في أسواق أخرى.

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