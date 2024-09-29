تكنولوجيا: هاتف Honor 200 Smart ينطلق في السوق الأوروبي بمعالج Snapdragon 4 Gen 2

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - انطلق هاتف Honor 200 Smart بشكل رسمي اليوم في السوق الأوروبي، والذي يأتي بمعالج Snapdragon 4 Gen 2، وسعر 220 يورو.

يتميز هاتف Honor 200 Smart بشاشة TFT LCD بحجم 6.8 إنش، ودقة عرض 2412 في 1080 بيكسل، وفي إعدادات الكاميرة الخلفية يضم الهاتف مستشعر رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل، مع مستشعر بدقة 2 ميجا بيكسل لعمق التصوير.

كما يأتي هاتف Honor 200 Smart بكاميرة سيلفي في ثقب يتوسط الشاشة بدقة 5 ميجا بيكسل، وتدعم الكاميرات تسجيل فيديو بدقة 1080 بيكسل.

أيضاً يدعم هاتف Honor 200 Smart بطارية بقدرة 5200 mAh، ويأتي بتقنية الشحن السريع HONOR SuperCharge بقدرة 35W.

ويدعم الهاتف الإتصال بشبكات 5G، كما يأتي بميزة الإتصال بشبكة Wi-Fi بالأنماط الثنائية، ويدعم أيضاً الإتصال بتقنية البلوتوث 5.0، وتقنية NFC.

كما تأتي تقنية إستشعار البصمة مدمجة في الإطار الجانبي للهاتف، وأيضاً يدعم تقنية التعرف على الوجه، ومن المقرر أن يتوفر الهاتف بألوان الأسود، والأخضر، ويتوفر Honor 200 Smart بسعر 220 يورو.

المصدر