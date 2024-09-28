شكرا لقرائتكم خبر عن وادي السيليكون.. تفاصيل جلسات قمة "ملتيفيرس 2024" مع شركات التقنية والان نبدء بالتفاصيل

قمة الملتيفيرس 2024

الذكاء الاصطناعي

تعزيز الابتكار الرقمي

الدمام - شريف احمد - استضافت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات قمة الملتيفيرس 2024 في وادي السيليكون في الولايات المتحدة الأمريكية، تحت شعار "بناء آفاق جديدة للذكاء الاصطناعي"، التي تجمع قادة التقنية والاستثمار لاستكشاف أحدث التطورات في مجال الذكاء الاصطناعي.وناقشت القمة عبر ست جلسات مستقبل الذكاء الاصطناعي، وتحديات وفرص توسيع نطاقه في مختلف الصناعات.وجاءت الجلسة الأولى مع المؤسس الرئيس التنفيذي لشركة Groq جوناثان روس، والذي تناول فيها قصة Groq والذكاء الاصطناعي العالمي، والرؤى حول مستقبل الذكاء الاصطناعي، وأنشطة Groq في المملكة، وما تعنيه هذه الابتكارات للجمهور.فيما تناولت الجلسة الثانية الاستثمار في الذكاء الاصطناعي مع الشريك العام لـa16z أنجني ميدها، وناقش فيها الاستثمار في المستقبل، مستعرضًا مشهد الاستثمار في الذكاء الاصطناعي ، ومن هم الفائزون المحتملون وما هي استراتيجيتهم لتحديد الفائزين العالميين.وناقشت الجلسة الثالثة توظيف الذكاء الاصطناعي في العمل، مع نائب رئيس الذكاء الاصطناعي في ميتا مانوهار بالوري، موضحًا كيفية دمج الاصطناعي بشكل فعال في مكان العمل، ومشاركة التطبيقات العملية والأمثلة الواقعية والرؤى حول التغلب على التحديات لتعزيز الإنتاجية والابتكار.وفي الجلسة الرابعة استضافت مؤسس لومينار التقنية أوستن راسل، وناقش فيها الارتقاء بتقنيات المستقبل من خلال الذكاء الاصطناعي، وحالات استخدام لكيفية استخدام شركة لومينار للذكاء الاصطناعي لرفع مستوى التقنيات المستقلة، ومناقشة التقدم في تطوير التقنية والاستراتيجيات لتوفير تجربة مستخدم سلسة في الأنظمة المستقلة.وناقشت الجلسة الخامسة مع مؤسس سوشيال كابيتال وشماث باليهابيتيا، الحديث عن الموجة القادمة من تقنيات الذكاء الاصطناعي التي ستشكل الصناعة.وفي الجلسة الأخيرة ناقشت التوسع باستخدام الذكاء الاصطناعي مع زميل تعليمي في جامعة ستانفورد والباحث في جوجل الدكتور بيتر نورفيج، وناقش فيها مع الحضور المشهد الاستثماري في الشركات الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي والعوامل الرئيسية لتوسيع نطاقها بنجاح، كما ناقش أفكاره حول كيفية استعداد الذكاء الاصطناعي لتحويل العديد من الصناعات.ويأتي الحدث تعزيزًا للشراكة بين منظومتي ريادة الأعمال في المملكة والولايات المتحدة الأمريكية، وكجزء من جهود المملكة لتعزيز الابتكار الرقمي، ودعم الشركات الناشئة ضمن رؤية 2030.