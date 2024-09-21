تكنولوجيا: شركة سوني تعلن عن إصدار محدود من وحدات تحكم PlayStation وملحقاتها للذكرى الثلاثين

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تحتفل شركة سوني بالذكرى الثلاثين لعلامتها التجارية PlayStation هذا العام وتحتفل بهذه المناسبة بإصدار محدود من أجهزة الألعاب والملحقات.

وجزء من هذا الإصدار المحدود هو الإصدار الرقمي من PlayStation 5، و PlayStation 5 Pro الجديد، ووحدات التحكم DualSense و DualSense Edge، و PlayStation Portal.

تتميز جميع هذه الأجهزة بلون رمادي يذكرنا بإصدار PlayStation الأصلي الذي تم إطلاقه في 3 ديسمبر 1994. تحتوي الاجهزة على ألواح خارجية رمادية فاتحة وجسم داخلي رمادي داكن مع شعار PlayStation الأصلي بأربعة ألوان على الجانب.

يوجد أيضًا شعار خاص بالذكرى الثلاثين على الظهر ومنقوش كنمط متكرر رائع على الجانب الداخلي من الألواح الخارجية.

يأتي كلا الجهازين الرقميين PS5 و PS5 Pro مزودين أيضًا بملحقات متطابقة. وتتميز وحدة التحكم DualSense القياسية أيضًا بنظام الألوان الرمادي وشعار PlayStation بأربعة ألوان ونمط مزخرف لشعار الذكرى الثلاثين.

ويوجد كابل USB-C خاص متضمن يحتوي على نقطة توصيل سميكة تحاكي مظهر كابل وحدة تحكم PlayStation القديم. كما ان الحامل أيضًا مطابق للألوان.

تقوم سوني أيضًا بتضمين روابط كابلات مطاطية على شكل أيقونات PlayStation، وملصق PlayStation، ومشبك ورق PlayStation، وملصق PlayStation محدود الإصدار في واحد من 30 تصميمًا محتملاً.

ونظرًا لأن كلا الجهازين رقميان، فإنهما يشتملان أيضًا على لوحة ألوان متطابقة لمحرك الأقراص الاختياري، إذا اخترت شراء واحدة.

وأخيرًا، حصلت وحدة تحكم PlayStation Portal على نفس التغيير، مع استكمال الألوان والشعارات. وستأتي جميع الأجهزة أيضًا في عبوات خاصة بتصميم مشابه لجهاز PlayStation الأصلي.

تبيع الشركة الأجهزة في حزم، حيث تتضمن حزمة PS5 Pro وحدة تحكم مع DualSense ووحدة تحكم DualSense Pro ومحطة شحن DualSense والملحقات المذكورة أعلاه. وستكون متاحة بكميات محدودة تبلغ 12300 وحدة مع طباعة رقم كل وحدة على الجانب.

تتضمن حزمة PS5 النسخة الرقمية من وحدة التحكم بالإضافة إلى وحدة تحكم DualSense واحدة متطابقة والملحقات المذكورة أعلاه.

سيتم بيع الإصدار المحدود من PlayStation Portal بشكل منفصل. يمكنك أيضًا شراء الإصدار المحدود من DualSense Edge، والذي يأتي أيضًا مع علبة مطابقة، و DualSense القياسي.

ستكون المنتجات ذات الإصدار المحدود متاحة للطلب المسبق بدءًا من 26 سبتمبر من direct.playstation.com وتجار التجزئة المشاركين، باستثناء الإصدار الرقمي الأساسي من PS5، والذي سيكون متاحًا لدى تجار التجزئة المشاركين اعتبارًا من 10 أكتوبر. وستطرح جميعها للبيع في 21 نوفمبر. ومع ذلك، لم يتم الإعلان عن أي أسعار حتى الآن.

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