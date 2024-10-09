تكنولوجيا: سامسونج تؤكد خططها لدفع الإصدار التجريبي العام من تحديث واجهة One UI 7

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت العملاق الكوري سامسونج على دفع الإصدار التجريبي العام من تحديث واجهة One UI 7 في نهاية هذا العام، إستعداداً لإطلاق الإصدار الثابت في بداية العام المقبل.

تخطط سامسونج لعقد حدث في شهر يناير من العام المقبل لكشف النقاب عن سلسلة هواتف Galaxy S25، ولقد أشارت سامسونج في مؤتمر المطوريين الأخير إلى خططها لدفع الإصدار الثابت من تحديث واجهة One UI 7 بالتزامن مع الإعلان الرسمي عن الجيل الجديد من هواتف Galaxy S.

ولقد أشارت سامسونج خلال مؤتمر المطوريين أيضاً إلى خططها لدفع الإصدار التجريبي من One UI 7 في نهاية هذا العام على أن يتاح للمطوريين فقط.

ورداً على تساؤلات المستخدمين حول موعد دفع الإصدار التجريبي العام من تحديث One UI 7، أكد متحدث من سامسونج على أن الإصدار التجريبي من One UI 7 لن يقتصر على المطوريين فقط عند طرحه في نهاية هذا العام.

من جانب أخر لم توضح سامسونج الجدول الزمني لإطلاق تحديث One UI 7 للمطوررين ومن ثم للمستخدمين عبر تطبيق Members، إلا أن التوقعات تشير إلى أن التحديث سيتوفر للمطوريين في نهاية العام الجاري ومن ثم ستبدأ سامسونج في دفع الإصدار التجريبي للمستخدمين في بداية العام المقبل أي قبل إنطلاق الإصدار الثابت مباشرة.

يذكر أن تحديث One UI 7 المرتقب من سامسونج يرتكز على نظام تشغيل Android 15، ويأتي بمستوى أعلى من التخصيص مع مميزات جديدة في منصة الذكاء الإصطناعي Galaxy AI.

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