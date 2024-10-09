تكنولوجيا: صور حية لشاشة هواتف سامسونج المرتقبة Galaxy S25

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تجذب العملاق الكوري سامسونج الأضواء من جديد في أحدث التسريبات المصورة الحية التي تكشف عن تصميم الشاشة المميز لهواتف Galaxy S25.

تستعد شركة سامسونج لعقد حدث في شهر يناير من العام المقبل لكشف النقاب عن جيل جديد من هواتف Galaxy S، ولقد بدأت الشركة بالفعل في الإنتاج الضخم لتكوينات السلسلة الجديدة.

ولقد كشفت أحدث الصور الحية المسربة عبر”Ice Universe” عن تصميم الشاشة المميز لهواتف Galaxy S25، وGalaxy S25 Plus، وأيضاً Galaxy S25 Ultra.

وتؤكد الصور الحية على التصميم الأكثر نحافة لإطارات الشاشة في هواتف Galaxy S25، وGalaxy S25 Plus، وGalaxy S25 Ultra، كما يظهر إصدار Ultra بتصميم مستدير في الزوايا بنسبة أكبر مقارنة بإصدار Ultra السابق.

ولقد أشارت التفاصيل السابقة إلى أن هاتف Galaxy S25 Ultra سيحاكي شاشة هاتف iPhone 16 Pro Max المميزة بحجم 6.9 إنش، كما يأتي بحواف أنحف 0.2 مم مقارنة بهاتف Galaxy S24 Ultra.

يذكر أن التسريبات مازالت ترجح دعم Galaxy S25، وGalaxy S25 Plus بمعالج Exynos الجديد، بينما ينطلق إصدار Ultra بمعالج كوالكوم Snapdragon 8 Gen 4، وفي حالة تأخر إنتاج سامسونج لمعالج Exynos 2500 قد تتجه العملاق الكوري لدعم الإصدارات الرئيسية بمعالج MediaTek الجديد Dimensity 9400.

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