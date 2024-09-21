تكنولوجيا: صور مسربة تستعرض تصميم حافظة لوحة المفاتيح لأجهزة Galaxy Tab S10 Plus وS10 Ultra

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستمر التسريبات في تسليط الأضواء على سلسلة أجهزة Galaxy Tab S10 اللوحية القادمة من سامسونج، ولقد إستعرضت أحدث التسريبات المصورة تصميم حافظات لوحة المفاتيح المطورة من سامسونج لأجهزة Galaxy Tab S10 Plus وGalaxy Tab S10 Ultra.

تأتي حافظة لوحة المفاتيح لأجهزة Galaxy Tab S10 Plus وGalaxy Tab S10 Ultra المرتقبة بمفتاح مخصص لمنصة الذكاء الإصطناعي “Galaxy AI” التي تعد محور رئيسي للأجهزة التي قدمت في 2024.

ويأتي مفتاح Galaxy AI إلى يمين مفتاح “Alt” في الحافظة، ومن المتوقع أن يأتي بآداء يحاكي الوظائف المقدمة في مفتاح “Windows Copilot” في أجهزة ويندوز.

ويستبدل مفتاح AI مفتاح “Lang” في الإصدارات السابقة من حافظة لوحة مفاتيح Galaxy Tab السابقة، على أن تتوفر الحافظة الجديدة باثنان من النماذج والتي تختلف في لوحة اللمس، ويدعم النموذج الأول الإنفصال عن الجهاز اللوحي، بينما لا يدعم النموذج الأخر الإنفصال، وتوفر سامسونج حافظات لوحة المفاتيح بألوان الأبيض والأسود.

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