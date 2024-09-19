تكنولوجيا: ميزة Circle to Search تتوسع لتشمل المزيد من أجهزة أندرويد بما في ذلك Xiaomi 14T

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تعد ميزة Circle to Search من جوجل مفهومًا بسيطًا ولكنه مفيد بشكل كبير وكان حتى الآن حصريًا لأجهزة Samsung Galaxy و Google Pixel.

ولكن، قريبًا، يبدو أن ميزة Circle to Search ستتوسع لتشمل المزيد من أجهزة أندرويد كما يتضح من التفاصيل الجديدة حول إصدارات Tecno وشاومي.

تم إطلاق Circle to Search في شهر يناير من هذا العام على سلسلة Galaxy S24 و Pixel 8 وPixel 8 Pro. وقامت جوجل لاحقًا بتوسيع الميزة لتشمل هواتف Pixel الأقدم وجهاز Pixel Tablet، في حين قامت شركة سامسونج منذ ذلك الحين بتوفيرها إلى الكثير من هواتف Galaxy الذكية والأجهزة اللوحية، بما في ذلك بعض أجهزتها ذات الأسعار المعقولة. لكن حتى الآن لم يتم عرضها خارج هاتين المجموعتين. ويبدو أن هذا سيتغير قريبًا.

فقد أخبرت Tecno مؤخرًا أعضاء وسائل الإعلام بما في ذلك Android Central أن أحدث هواتفها القابلة للطي، Tecno Phantom V Fold 2، ستحصل على Circle to Search في وقت ما في أكتوبر عندما تخطط جوجل لتوسيع الميزة لتشمل المزيد من هواتف أندرويد.

وفي الآونة الأخيرة، حصلت SpillSomeBeans على مواد لسلسلة Xiaomi 14T القادمة والتي تتضمن مباشرة صورًا لـ Circle to Search التي تعمل على الجهاز.

يدعي التقرير هنا أن هاتف Xiaomi 14T سيكون من بين الهواتف الأولى التي تحصل على الطرح الموسع.

وإذا كان هذا صحيحًا، فهذا يعني أن جوجل لا تزال تجعل هذه الميزة محدودة بالجهاز، مما يعني أنها غير متوفرة عالميًا عبر أجهزة أندرويد. وهذا أمر مثير للدهشة إلى حد ما، ولكن نأمل أن يظل هذا التوسع واسعًا إلى حد ما.

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