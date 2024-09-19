تكنولوجيا: تسريب المواصفات الكاملة لهاتف Infinix Zero Flip

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تعمل شركة Infinix على أول هاتف ذكي قابل للطي، وهو Zero Flip، والذي تم اعتماده بالفعل من قبل لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC) مع دعم الشحن السلكي بقوة 70 واط في شهر يونيو.

والآن تم تسريب مواصفات الهاتف الكاملة من خلال منشور على الفيسبوك من قبل بائع تجزئة فيتنامي، والذي شارك أيضًا الصورة الترويجية التي يمكنك رؤيتها أدناه.

سيأتي Infinix Zero Flip مع شاشة قابلة للطي من نوع AMOLED بحجم 6.7 بوصة مع معدل تحديث 120 هرتز ودقة FHD+، هذا وبالإضافة إلى شاشة عرض بحجم 3.64 بوصة مع معدل تحديث 120 هرتز وزجاج Gorilla Glass.

سيضم الهاتف كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل مقترنة بكاميرا أخرى بدقة 10.8 ميجابكسل، وكاميرا أمامية بدقة 12 ميجابكسل.

سيتم تشغيل الهاتف بواسطة معالج MediaTek Dimensity 8020 مقترنًا بكمية غير محددة من الذاكرة العشوائية LPDDR4X وتخزين UFS 3.1. وستكون سعة البطارية 4590 مللي أمبير.

هناك ايضًا مكبرات صوت استريو بالجهاز، وسيعمل بنظام Android 14 مع واجهة مستخدم XOS، مع ميزات الذكاء الاصطناعي.

المصدر