شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "الطيران الفيدرالية" تخطط لفرض 630 ألف دولار غرامات على سبيس إكس.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

تزعم إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية (FAA) أن SpaceX ارتكبت ثلاثة انتهاكات للسلامة من خلال الفشل في اتباع متطلبات الترخيص الخاصة بها خلال اثنتين من عمليات إطلاقها الفضائية في عام 2023، وإذا تم فرض الغرامات الكاملة، فستواجه SpaceX فاتورة قدرها 633.009 دولارات، وفقًا لبيان إدارة الطيران الفيدرالية (FAA).

تتعلق انتهاكات الترخيص بعمليتي إطلاق منفصلتين لشركة SpaceX، حدث الأول في 18 يونيو 2023 كجزء من مهمة PSN Satria التي انطلقت من محطة كيب كانافيرال لقوة الفضاء ، وحدث الانتهاك الثاني في 28 يوليو 2023، والذي شمل خطط مهمة EchoStar XXIV/Jupiter.

وفي الحالتين، طلبت SpaceX مراجعة جزء من خطط اتصالاتها ومواقع المتفجرات على التوالى، ويُزعم أن SpaceX مضت قدمًا في خططها المنقحة على الرغم من أن إدارة الطيران الفيدرالية لم توافق أو تصدر تعديلات على ترخيصها، وفقًا للرسائل التي كتبتها إدارة الطيران الفيدرالية.

وفي مايو 2023، طلبت SpaceX إضافة غرفة تحكم جديدة في الإطلاق وإزالة استطلاع الاستعداد لساعة T-2 من إجراءات الإطلاق في 18 يونيو 2023، وأبلغت إدارة الطيران الفيدرالية SpaceX في 15 و16 يونيو أنها لن توافق على التعديلات على ترخيص SpaceX قبل إطلاقها المقرر في 18 يونيو، لكن الإطلاق استمر بغرفة التحكم غير المصرح بها ودون استطلاع لمدة ساعتين.

وبعد شهرين، قدمت شركة سبيس إكس طلبًا لإنشاء مزرعة وقود صاروخية حديثة الإطلاق لإطلاقها في 28 يوليو 2023 في مركز كينيدي للفضاء في فلوريدا، مرة أخرى لم توافق إدارة الطيران الفيدرالية على التعديل ولكن تم استخدام المزرعة على أي حال أثناء إطلاقها المقرر.

وتواجه SpaceX غرامتين بقيمة 175000 دولار أمريكي لانتهاكات 18 يونيو وغرامة قدرها 293009 دولار أمريكي لانتهاك 28 يوليو، لدى SpaceX 30 يومًا للرد على الاتهامات كتابيًا، ويمكن لشركة الفضاء أن تختار عقد مؤتمر غير رسمي مع محامي إدارة الطيران الفيدرالية أو تقديم معلومات إضافية إلى إدارة الطيران الفيدرالية للدفاع عن قضيتها، وتتوفر قائمة كاملة بإجراءات إنفاذ الغرامات التي تفرضها إدارة الطيران الفيدرالية على الموقع الإلكتروني للإدارة.

لكن ذلك لم يمنع الرئيس التنفيذي لشركة SpaceX إيلون ماسك، الذي نصب نفسه "Technoking of Tesla"، من التحدث عن الطريقة التي يخطط بها للتعامل مع الغرامات المقترحة من إدارة الطيران الفيدرالية، ونشر Musk على موقع X أن "SpaceX سترفع دعوى قضائية ضد إدارة الطيران الفيدرالية (FAA) بسبب تجاوزاتها التنظيمية.