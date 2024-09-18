شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ارتفاع أسعار العملات الرقمية مع توقعات بانخفاض أسعار الفائدة الأمريكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار العملات الرقمية، اليوم الأربعاء، ارتفاعًا مع استعداد الأسواق لانخفاض أسعار الفائدة فى الولايات المتحدة، ما يُتوقع أن يفيد الأصول المضاربة المدفوعة بالمخاطر.

وارتفع سعر بيتكوين بنسبة 3.8% ليصل إلى 60,469 دولارًا، حيث ساعدت بيانات تُظهر تحسن تدفقات رأس المال إلى صناديق الاستثمار المتداولة فى تعزيز المعنويات وصعود أسعار العملات الرقمية.

كما شهدت عملة الإيثر الرقمية ثاني أشهر العملات الرقمية عالميا صعودًا بنسبة 1.4% لتصل إلى 2319.94 دولار، بينما تحركت العملات البديلة مثل XRP وسولانا وكاردانو ضمن نطاق ثابت.

وأظهرت بيانات خلال الأسبوع الجارى أن صناديق بيتكوين تلقت تدفقات ما أنهى سلسلة من التدفقات الخارجة منذ منتصف أغسطس.

ويعد هذا التدفق تحولًا في المعنويات بعد أن أثرت حالة من عدم اليقين بشأن الانتخابات الرئاسية الأمريكية وأسعار الفائدة واحتمال حدوث ركود على أسعار العملات المشفرة بشكل عام.

ومع ذلك، لا تزال أحجام التداول في صناديق بيتكوين الأمريكية أقل بكثير من المستويات المرتفعة التي شهدت في وقت سابق من هذا العام، حيث تراجع حماس المستثمرين، خاصة بين المتداولين الأفراد.

وتترقب السوق المصرفية العالمي اجتماع الفيدرالي الأمريكي خلال الساعات القليلة المقبلة، ويعد الاجتماع المنتظر هو سادس اجتماعات البنك الفيدرالي الأمريكي خلال العام الجاري.

ومن المتوقع أن يخفض الفيدرالي الأمريكي الفائدة مرة أخرى قبل نهاية العام الجاري بنسبة 0.25% أخرى لتصل الفائدة إلى مستوى 4.75%، حيث يستهدف الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي خفض معدلات التضخم بنسبة 2%.