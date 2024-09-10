تكنولوجيا: أبل توقف حافظات FineWoven وتقدم الحافظات المصنعة من السيليكون والبلاستيك مع iPhone 16

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - توقفت شركة أبل اليوم عن إنتاج مادة الـ FineWoven التي لم يتم تلقيها بشكل جيد، ولم تقدم أي حافظات جديدة تستخدم بديل الجلد.

وقامت الشركة أيضًا بإزالة حافظات FineWoven الموجودة للأجهزة القديمة من موقعها على الويب، على الرغم من استمرارتوفر إصدارات FineWoven من MagSafe Wallet و AirTag Key Ring.

تعرضت شركة FineWoven لانتقادات شديدة بسبب أدائها الضعيف مقارنة بالحافظات الجلدية السابقة التي اعتادت شركة أبل تقديمها.

واستبدلت شركة أبل الجلد في العام الماضي لتكون أكثر صداقة للبيئة، ولكن سرعان ما اكتشف الناس أن حافظات FineWoven تتسخ بسرعة وتبدأ في الاهتراء.



لا يوجد بديل لمادة FineWoven، وليس لدى أبل حافظات جلدية أو أي نوع مماثل للشراء.وبالنسبة لمجموعة iPhone 16،يمكن للعملاء اختيار حافظة سيليكون أو حافظة شفافة.

وقدمت العلامة التجارية Beats من أبل أيضًا سلسلة من الحافظات الجديدة لمجموعة ‌iPhone 16‌، وهي المرة الأولى التي نرى فيها ملحقات ‌آيفون‌ من Beats منذ بعض الوقت.

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