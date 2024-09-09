شكرا لقرائتكم خبر عن بالموعد والتفاصيل.. ماذا ينتظرك في مؤتمر آبل 2024؟ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تكشف شركة آبل الإلكترونيات الأمريكية، اليوم الإثنين، عن الجيل الجديد من هاتفها الذكي في احتفال يقام بمقر رئاستها في مدينة كوبرتينو بولاية كاليفورنيا الأمريكية.

وينطلق الحفل في الثامنة مساءً بتوقيت المملكة، ويقام عادة إطلاق الجيل الجديد من آيفون في سبتمبر من كل عام، إذ يتوقع أيضًا الكشف عن الجيل الجديد من الساعة الذكية آبل ووتش خلال المؤتمر.

ومن المتوقع سيطرة تقنيات الذكاء الاصطناعي على خصائص الهاتف المنتظر آيفون 16، كما ستجهز الهواتف الجديدة برقائق أسرع وكاميرا أفضل وتحديثات أخرى مميزة. آيفون 16 برو ولا يوجد تغيير كبير في تصميم الجيل الجديد من الهاتف الذكي، لكن يمكن إضافة شاشات أكبر للفئة الأغلى وهي آيفون 16 برو، وفقًا لوكالة بلومبرج للأنباء.

وظهرت تسريبات تفيد بإضافة زر غلق تقليدي للكاميرا، ورغم تقارير عن اعتزام آبل تزويد أجهزتها الجديدة بالمزيد من خصائص الذكاء الاصطناعي الجديدة، فإنه لن تطرح بعضها في الأجهزة التي ستباع في الاتحاد الأوروبي في البداية.