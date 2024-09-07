تكنولوجيا: ساعة Honor Watch 5 الذكية تنطلق بشاشة كبيرة في معرض #IFA2024

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - قدمت Honor في فعاليات مؤتمر برلين ساعة Honor Watch 5 الذكية التي تأتي بشاشة كبيرة الحجم بتصميم مستطيل يحاكي تصميم الإصدار السابق Watch 4.

تنطلق ساعة Honor Watch 5 بتصميم يحاكي ساعة ابل Watch Series 9، كما يأتي إصدار Honor بزر تاج رقمي في الحافة العلوية اليمنى.

وتتميز ساعة Watch 5 الذكية بوزن 35 جرام، وسماكة 11مم، مع شاشة AMOLED بحجم 1.85 إنش، كما تتميز الشاشة بدقة عرض 450 في 390 بيكسل، وكثافة عرض 322 بيكسل لكل إنش.

أيضاً تدعم ساعة Watch 5 الإستمرار بعمر شحن يصل إلى 15 يوم وذلك بفضل بطارية السيليكون المميزة بقدرة 480 mAh.

وتأتي الساعة الذكية بتتبع دقيق في GPS مقارنة بإصدار الشركة السابق، مع مسح سريع لصحة المستخدم، كما تقدم الساعة الذكية بيانات تفصيلية لحالة المستخدم في ساعات النوم، وتنطلق الساعة بأكثر من 300 واجهة مثبتة مسبقاً.

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