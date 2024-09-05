شكرا لقرائتكم خبر عن تستهدف حماية المتضررين.. توقيع أول معاهدة دولية للذكاء الاصطناعي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن مجلس أوروبا، المنظمة الرئيسة المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان في القارة الأوروبية، أن أول معاهدة دولية ملزمة قانونًا بشأن الذكاء الاصطناعي ستكون مفتوحة للتوقيع اليوم الخميس.

وسيكون هذا من جانب الدول التي تفاوضت بخصوصها، ومن بينها الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وبريطانيا. مخاطر الذكاء الاصطناعي وتتناول المعاهدة المخاطر التي قد يشكلها الذكاء الاصطناعي، مع تعزيز الابتكار المسؤول.

وكانت المعاهدة قيد الإعداد لسنوات، قبل اعتمادها في مايو بعد مناقشات بين 57 دولة. معاهدة الذكاء الاصطناعي وتركز معاهدة الذكاء الاصطناعي بشكل أساسي على حماية حقوق المتضررين من أنظمة الذكاء الاصطناعي.

كما تعد منفصلة عن قانون الذكاء الاصطناعي للاتحاد الأوروبي، الذي دخل حيز التنفيذ الشهر الماضي.

ويتضمن قانون الذكاء الاصطناعي للاتحاد الأوروبي لوائح شاملة بشأن تطوير ونشر واستخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي، داخل السوق الداخلية للاتحاد الأوروبي.