المجتمع السياسي و المدني لجبال النوبة “اتفاق الحلو و المليشيات المتمثل في نقل الحرب الي جبال النوبة”

في إطار انشطتة السياسية والتنسيق مع أجهزه الدولة الرسمية عقد المجتمع السياسي و المدني لقاء مع وزير الحكم الاتحادي الباش مهندس / محمد كرتكيلا صالح بمكتبه اليوم السبت 12 ابريل ، بحضور لفيف من قيادة المجتمع السياسي والمدني وعضوية اللجنة السياسية العليا، تناول اللقاء الاحداث السياسيه الجارية بالبلاد والتنوير باهداف وانشطة المجتمع المدني والسياسي لجبال النوبة . هنئ الاجتماع انتصارات القوات المسلحة السودانية والقوات المساندة علي المليشيات في كافة محاور القتال في الخرطوم وخور الدليب والفيض ام عبدالله وأمبير بجبال النوبة وكذلك بمحور شمال دارفور – الفاشر ، كما ادان الانتهاكات الإنسانية للمدنين بقري الجموعية بالريف الجنوبي بالخرطوم ، و معسكر زمزم بالفاشر واستهداف المدنيين بالدبة و الجبال الشرقيه في جبال النوبة وتهجير السكان من مناطق محلية رشاد، كما تطرق الاجتماع علي اتفاق الحلو و المليشيات المتمثل في نقل الحرب الي جبال النوبة و الذي ساهم في تشريد وتنزيح المواطنين وكيفية التصدي لهذا الحلف والاستجابة الانسانية الطارئة للازمة الانسانية في المنطقة نتاج ذلك. امن الاجتماع علي المواصلة في التنسيق مع الجهات الحكومية و القوي السياسية والاجتماعية السودانية بما يخدم اهداف التحالف والمصالح العلياء للبلاد للحفاظ علي الامن والاستقرار و السلام . قرر الاجتماع توسيع دائرة التحالف في مستوى ولايات البلاد وكذلك قرر عقد ورشة للقضايا الانسانية للاستجابة الطارئة للازمة الانسانية في المنطقة الشرقية ومحليات رشاد وتقلي العباسية تحديدا. أعلام المجتمع السياسي والمدني لجبال النوبة 12/ابريل 2024

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