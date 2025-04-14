في إطار انشطتة السياسية والتنسيق مع أجهزه الدولة الرسمية عقد المجتمع السياسي و المدني لقاء مع وزير الحكم الاتحادي الباش مهندس / محمد كرتكيلا صالح بمكتبه اليوم السبت 12 ابريل ، بحضور لفيف من قيادة المجتمع السياسي والمدني وعضوية اللجنة السياسية العليا، تناول اللقاء الاحداث السياسيه الجارية بالبلاد والتنوير باهداف وانشطة المجتمع المدني والسياسي لجبال النوبة .
قرر الاجتماع توسيع دائرة التحالف في مستوى ولايات البلاد وكذلك قرر عقد ورشة للقضايا الانسانية للاستجابة الطارئة للازمة الانسانية في المنطقة الشرقية ومحليات رشاد وتقلي العباسية تحديدا.
أعلام المجتمع السياسي والمدني لجبال النوبة
12/ابريل 2024
كانت هذه تفاصيل خبر المجتمع السياسي و المدني لجبال النوبة “اتفاق الحلو و المليشيات المتمثل في نقل الحرب الي جبال النوبة” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.