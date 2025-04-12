البرهان يلتقي علييف رئيس جمهورية أذربيجان

التقى السيد رئيس مجلس السيادة الفريق أول الركن عبد الفتاح البرهان، رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف، وذلك على هامش مشاركته في فعاليات منتدى أنطاليا الدبلوماسي 2025 الذي إنطلقت أعماله الجمعة بمدينة أنطاليا التركية. وتطرق اللقاء إلى سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وترقيتها ودفعها في كافة المجالات إلى آفاق أرحب، بجانب الوضع في السودان وتطورات المشهد السياسي بعد الانتصارات التي حققتها القوات المسلحة، بالإضافة إلى العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك. وحضر اللقاء السفير نادر يوسف سفير السودان لدى تركيا والفريق أول أحمد إبراهيم مفضل مدير جهاز المخابرات العامة و الفريق أول ميرغني إدريس مدير منظومة الصناعات الدفاعية. سونا

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