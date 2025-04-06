تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, مقطع فيديو أثار ضجة واسعة وذلك بعد انتشاره بشكل كبير على السوشيال ميديا. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن مقطع الفيديو تم تصويره من حفل سوداني, خاص أقيم داخل “شقة” سكنية بالعاصمة المصرية القاهرة. مطربة الحفل التي تم وصفها بالحسناء قدمت وصلة رقص فاضحة عبر هز صدرها بطريقة مثيرة وسط غضب الجمهور الذي كتب: (كل مرة رقيص مثير انتي عاوزة تصلي لي شنو بالظبط؟). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. في حفل أقيم داخل “شقة” بالقاهرة.. مطربة سودانية حسناء تهز صدرها في وصلة رقص فاضحة وساخرون: (كل مرة رقيص مثير انتي عاوزة تصلي لي شنو بالظبط؟) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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