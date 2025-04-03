بعد بتر ذراعه.. عامل سيرك طنطا يكشف سبب هجوم النمر عليه

قال محمد إبراهيم، العامل المصاب في واقعة هجوم نمر أبيض بالسيرك بمدينة طنطا، إن الحيوانات الموجودة في السيرك من النمور والأسود لم تأكل منذ عدة أيام وأصيبوا بحالة سعار.

وأكد «إبراهيم» أنة يعمل بهذة المهنة منذ 11 عاما ويجيد التعامل مع الأسود والنمور والحيوانات المفترسة، مؤكدا أن هذه الحيوانات من المستحيل مهاجمة الإنسان لأن دم الإنسان مسمم لهم إلا في حالة واحدة فقط، عندما يتم تجويعهم لعدة أيام.

وأكد المصاب أن الحيوانات الموجودة في السيرك لم يقدم لهم الطعام منذ عدة أيام، وهذا ما أدى إلى هجوم النمر علية أثناء العرض.

كانت مدينة طنطا التابعة لمحافظة الغربية، قد شهدت مساء أمس، هجوم نمر على أحد المساعدين في عرض السيرك في عيد الفطر.

وعلى الفور تم نقل المصاب إلى مستشفى جامعة طنطا لتلقى العلاج، حيث3 تم عمل بتر شامل فوق الكوع.

المصري اليوم