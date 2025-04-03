- 1/2
- 2/2
قال محمد إبراهيم، العامل المصاب في واقعة هجوم نمر أبيض بالسيرك بمدينة طنطا، إن الحيوانات الموجودة في السيرك من النمور والأسود لم تأكل منذ عدة أيام وأصيبوا بحالة سعار.
وأكد «إبراهيم» أنة يعمل بهذة المهنة منذ 11 عاما ويجيد التعامل مع الأسود والنمور والحيوانات المفترسة، مؤكدا أن هذه الحيوانات من المستحيل مهاجمة الإنسان لأن دم الإنسان مسمم لهم إلا في حالة واحدة فقط، عندما يتم تجويعهم لعدة أيام.
وأكد المصاب أن الحيوانات الموجودة في السيرك لم يقدم لهم الطعام منذ عدة أيام، وهذا ما أدى إلى هجوم النمر علية أثناء العرض.
كانت مدينة طنطا التابعة لمحافظة الغربية، قد شهدت مساء أمس، هجوم نمر على أحد المساعدين في عرض السيرك في عيد الفطر.
وعلى الفور تم نقل المصاب إلى مستشفى جامعة طنطا لتلقى العلاج، حيث3 تم عمل بتر شامل فوق الكوع.
المصري اليوم
اسماء عثمان
محررة مسؤولة عن تغطية الأحداث الاجتماعية والثقافية، ، تغطي القضايا الاجتماعية والتعليمية مع اهتمام خاص بقضايا الأطفال والشباب.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد بتر ذراعه.. عامل سيرك طنطا يكشف سبب هجوم النمر عليه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.