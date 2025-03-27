البرهان أكد وقوف السودان حكومة وشعبا مع جنوب السودان من أجل تحقيق السلام والاستقرار لشعب الجنوب الشقيق

أجرى رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول الركن عبدالفتاح البرهان اليوم إتصالا هاتفيا مع رئيس دولة جنوب السودان سلفاكير ميارديت. إطمأن خلاله على الأوضاع في الجنوب على خلفية الأحداث الآخيرة بمدينة الناصر متمنيا لشعب جنوب السودان دوام الأمن والاستقرار.

وأكد البرهان وقوف السودان حكومة وشعبا مع جنوب السودان من أجل تحقيق السلام والاستقرار لشعب الجنوب الشقيق مشيرا إلى العلاقات الراسخة بين البلدين والتي تعكس المصير المشترك للشعبين الشقيقين.

وأطلع رئيس المجلس السيادي، الرئيس سلفاكير على تطورات الأوضاع في السودان لاسيما بعد الانتصارات الآخيرة التي حققتها القوات المسلحة في مختلف محاور معركة الكرامة.

سونا