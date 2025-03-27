احتفل سودانيون, وسودانيات, في الجو وذلك بعد سماعهم خبر تحرير العاصمة السودانية الخرطوم بالكامل من مليشيا الدعم السريع. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد أظهر مقطع فيديو متداول على نطاق واسع, لركاب طائرة “تاركو”, رحلة بورتسودان. ركاب الطاشرة السودانيون, احتفلوا بالرقص عبر أغنيات الفنانة ندى القلعة, وذلك بعد سماعهم خبر تحرير الجيش للعاصمة الخرطوم, حيث رقص الرجال وأطلق النسوة الزغاريد. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

كانت هذه تفاصيل خبر بالصورة والفيديو.. “رقص الرجال والنساء أطلقن الزغاريد”.. شاهد احتفال وفرحة ركاب طائرة سودانية بعد سماعهم خبر تحرير الخرطوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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